Росіяни повідомили, що у Запорізькій області авто чиновника окупаційної адміністрації Владіміра Єпіфанова злетіло в повітря. Деталі розкаже 24 Канал.

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Що відомо про підрив чиновника на Запоріжжі

На відео з камер спостереження помітно момент вибуху. Його зафіксовано з різних ракурсів.

Момент підриву авто чиновника окупаційної адміністрації на Запоріжжі: дивіться відео

Хто саме постраждав – росіяни не повідомляють. Утім, вони нібито вже затримали того, кого підозрюють у підриві. Це буцімто житель Сімферополя.

Після вибуху нібито троє людей дістали опіки та були госпіталізовані.

Журналісти проєкту "Крим. Реалії" указують, що підтвердити достовірність відео та заяв російської влади поки неможливо, оскільки на окупованих територіях замахи на російських чиновників відбуваються постійно.

Зверніть увагу! Увечері телеграм-канал "Кримський вітер" дав подробиці. За їхніми даними, у машині був помічник віцегауляйтера окупованої частини Запорізької області Владімір Єпіфанов. На нього вже був замах у червні.

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