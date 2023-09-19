Никто не хочет с Путиным в Гаагу: спецслужбы России уже рассматривают варианты жизни после диктатора

Владимир Путин уже не является "великим лидером", которым так пытался казаться. Это понимает его окружение, в том числе российские спецслужбы.

Они не хотят оказаться рядом с российским диктатором на одной скамье преступников, поэтому могли начать свою игру. Об этом 24 Каналу отметил советник по коммуникациям легиона "Свобода России" Алексей Барановский. Не исключение, что история с Рамзаном Кадыровым тоже их рук дело.

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Игра против Путина

Путин стремительно теряет свои позиции. Поэтому в России вполне реально может назреть новое восстание или переворот. Организовать его могут не олигархи, приближенные к пока еще российскому президенту, а спецслужбы.

Мы же видим, что произошло с Рамзаном Кадыровым. Проблемы со здоровьем: то ли его неправильно лечили, то ли наоборот залечили – очень похоже на арсенал спецслужб. Они понимают, что рано или поздно Путин отправится в Гаагу. А вместе с ним никто не хочет ехать,

– сказал Барановский.

Поэтому спецслужбы рассматривают варианты жизни после Путина и как им уберечь свою свободу, награбленные капиталы. В этой игре непосредственно Рамзан Кадыров им совершенно не нужен.

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"Он ненужный элемент в политической мозаике, его и убирают с поля. До этого убрали Пригожина. Остается только всесильное ФСБ. Поэтому я думаю, что это их игра", – предположил советник по коммуникациям легиона "Свобода России".

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