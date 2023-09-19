Никто не хочет с Путиным в Гаагу: спецслужбы России уже рассматривают варианты жизни после диктатора
Владимир Путин уже не является "великим лидером", которым так пытался казаться. Это понимает его окружение, в том числе российские спецслужбы.
Они не хотят оказаться рядом с российским диктатором на одной скамье преступников, поэтому могли начать свою игру. Об этом 24 Каналу отметил советник по коммуникациям легиона "Свобода России" Алексей Барановский. Не исключение, что история с Рамзаном Кадыровым тоже их рук дело.
Смотрите также Кадыровский режим тесно связан с путинским: как повлияет на Кремль смена власти в Чечне
Игра против Путина
Путин стремительно теряет свои позиции. Поэтому в России вполне реально может назреть новое восстание или переворот. Организовать его могут не олигархи, приближенные к пока еще российскому президенту, а спецслужбы.
Мы же видим, что произошло с Рамзаном Кадыровым. Проблемы со здоровьем: то ли его неправильно лечили, то ли наоборот залечили – очень похоже на арсенал спецслужб. Они понимают, что рано или поздно Путин отправится в Гаагу. А вместе с ним никто не хочет ехать,
– сказал Барановский.
Поэтому спецслужбы рассматривают варианты жизни после Путина и как им уберечь свою свободу, награбленные капиталы. В этой игре непосредственно Рамзан Кадыров им совершенно не нужен.
Алексей Барановский о ситуации вокруг Путина: смотреть видео
"Он ненужный элемент в политической мозаике, его и убирают с поля. До этого убрали Пригожина. Остается только всесильное ФСБ. Поэтому я думаю, что это их игра", – предположил советник по коммуникациям легиона "Свобода России".
Что с Кадыровым: последние новости
- На днях стало известно, что здоровье так называемого "главы" Чечни резко ухудшилось. А чеченские правозащитники даже сообщали о его смерти. В украинской разведке отметили, что у Кадырова действительно серьезные проблемы со здоровьем, но он пока жив.
- В Кремле открестились от своего верного пса. Так называемые журналисты интересовались подробностями его здоровья у Дмитрия Пескова. На что он ответил, что это не компетенция администрации президента.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что в истории с Рамзаном Кадыровым могло быть отравление. И не одно, ведь на него некоторое время охотились. Это дало осложнение на почки.