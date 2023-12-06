Хочет что-то показать миру: почему Бразилия позвала Путина на G20

Владимир Путин получил интересное приглашение на саммит "Большой двадцатки". Оно поступило от президента Бразилии Лула да Силва, правда, с одним нюансом – российского диктатора могут арестовать по ордеру Международного уголовного суда.

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков рассказал 24 Каналу, что даже факт упоминания об аресте является хорошим знаком. Однако лучше, чтобы Путина вообще никуда не приглашали.

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Что означает такое приглашение

Всему миру уже давно нужно было определиться, как воспринимать так называемого российского президента. К примеру, главу Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова пригласили на встречу ОБСЕ – этот факт не может не возмущать.

Путин – преступник, разыскиваемый Международным судом. Он ведет кровавую войну, а из-за его амбиций и дикого желания удержать власть погибают люди. Он поощряет мировой терроризм, ведь мы знаем о доказательствах поддержки ХАМАС со стороны России,

– подчеркнул Геннадий Гудков.

В конце октября в Москве даже состоялась встреча представителей ХАМАС, которые во всем мире признаны террористами и представителями Ирана. По словам Гудкова, такие режимы никогда не перестанут заниматься терроризмом, потому что ничего другого они просто не умеют.

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Почему Путина все-таки пригласили

Российского диктатора нет ни на каких саммитах G20. Ведь за одним столом не могут сидеть кровавые преступники вместе с другими порядочными лидерами. Тогда возникает вопрос, насколько действен формат таких встреч.

Интересы Южной Африки, Бразилии и России практически не пересекаются, разве что за столом G20. Эти страны могут приглашать Путина приезжать. Однако даже с условием ареста, следует понимать, что этого военного преступника давно не должно быть на этих встречах.

С одной стороны, мы считаем Россию агрессором, Путина – преступником, но приглашаем его на саммит. Такие двойные стандарты унизительны,

– подчеркнул Гудков.

Что касается причин приглашения, то, вероятно, это инициатива президента Бразилии. Страна имеет достаточно специфическое понимание того, что сейчас происходит. Также, по мнению Гудкова, она только идет по пути демократии.

"Это может быть инициативой руководства страны, которое хочет показать, что не находится в глобальных противостояниях, имеет свою политику и идет своим путем. Думаю, это такая демонстрация миру. Но с другой стороны, они говорят, что Путин все равно не приедет, потому что угроза ареста есть", – заметил российский оппозиционный политик.

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