Еще закашляется и умрет: чтобы Путин не загрустил, для встречи подготовили список стоп-вопросов
Владимир Путин 7 декабря выползет на встречу с членами российского Совета по правам человека. Уже сама эта новость вызывает смех, потому что какие в России могут быть "права человека".
Бункерный дед не изменяет своим традициям. Встреча состоится в онлайн формате. Об этом сообщают росСМИ, передает 24 канал.
С 2014 года в России активизировали строительство тайного метро Путина, – детали от диггера из Москвы
Все темы на мероприятие утверждают. Огорчать Путина и задавать "токсичные" вопросы нельзя.
Какие темы – "токсичны" для Путина
В частности, во время встречи нельзя упоминать о якобы казни вагнеровца Евгения Нужина. Эта тема, по мнению приближенных к Путину, является "мелкой и частной", недостаточно важной, чтобы портить настроение бункерному деду.
Упоминать о мобиках и их обеспечении можно только "очень осторожно". В то же время что-то стоит вспомнить, ведь совсем минуснуть эту тему было бы "странно". Хотя протестов матерей мобиков, конечно, "не существует". Как и потерь России в войне.
Какие темы любит Путин
Не обошлось и без списка вопросов – must have. Потому что они могут порадовать "бункерного деда". В частности, Путин любит поговорить об экологии, санкциях и отмене русской культуры. Очевидно, именно на эти темы главе Кремля подготовили методички.
Потери России бьют рекорды
Пока Путин опасается вопросов о потерях, российское пушечное мясо ложится в украинскую землю. По состоянию на 7 декабря 2022 года Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 92 740 оккупантов. Кроме того, герои ВСУ уничтожили:
- танков – 2 935,
- боевых бронированных машин – 5 909,
- артиллерийских систем – 1 923,
- РСЗВ – 395,
- средств ПВО – 211,
- самолетов – 281,
- вертолетов – 264,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 601,
- крылатых ракет – 592,
- кораблей/катеров – 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 526,
- специальной техники – 163.