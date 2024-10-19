"Дома": из плена освободили любимого полицейской из Мариуполя Марьяны Чечелюк

В Украину 19 октября удалось вернуть 95 наших граждан, которые находились в российском плену. Среди освобожденных пленников был также и любимый полицейской из Мариуполя Марьяны Чечелюк – Владислав Андрианов.

Об этом Марьяна Чечелюк сообщила в сторис в своем аккаунте в инстаграме. Защитника удалось вернуть на родину через несколько месяцев после того, как вернулась его девушка.

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Парня Марьяны Чечелюк удалось вернуть из плена

В своем инстаграме Марьяна Чечелюк разместила фото в сторис, где видно, как ее парень вернулся на родину из российского плена. Снимок полицейская из Мариуполя подкрепила эмодзи с перебинтованным сердечком и смайликом, что вот-вот заплачет.



Парень Марьяны Чечелюк уже в Украине / Скриншот 24 Канала из инстаграма Чечелюк

В другой сторис девушка опубликовала сообщение, что "Защитник освобожден из плена". Марьяна также разместила свое фото с футболкой, где изображен ее любимый, и текст "дома".



Любимый Марьяны Чечелюк вернулся из российского плена / Скриншот 24 Канала из инстаграма Чечелюк

Стоит отметить, что Марьяна вместе с Владиславом были вместе в 2022 году во время обороны "Азовстали" в Мариуполе. Сам Владислав Андрианов является бойцом полка "Азов", он также пережил теракт в Еленовке. В прошлом году россияне "приговорили" его к 25 годам колонии.

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