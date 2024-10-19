"Дома": из плена освободили любимого полицейской из Мариуполя Марьяны Чечелюк
Источник:Марьяна Чечелюк
В Украину 19 октября удалось вернуть 95 наших граждан, которые находились в российском плену. Среди освобожденных пленников был также и любимый полицейской из Мариуполя Марьяны Чечелюк – Владислав Андрианов.
Об этом Марьяна Чечелюк сообщила в сторис в своем аккаунте в инстаграме. Защитника удалось вернуть на родину через несколько месяцев после того, как вернулась его девушка.
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Парня Марьяны Чечелюк удалось вернуть из плена
В своем инстаграме Марьяна Чечелюк разместила фото в сторис, где видно, как ее парень вернулся на родину из российского плена. Снимок полицейская из Мариуполя подкрепила эмодзи с перебинтованным сердечком и смайликом, что вот-вот заплачет.
Парень Марьяны Чечелюк уже в Украине / Скриншот 24 Канала из инстаграма Чечелюк
В другой сторис девушка опубликовала сообщение, что "Защитник освобожден из плена". Марьяна также разместила свое фото с футболкой, где изображен ее любимый, и текст "дома".
Любимый Марьяны Чечелюк вернулся из российского плена / Скриншот 24 Канала из инстаграма Чечелюк
Стоит отметить, что Марьяна вместе с Владиславом были вместе в 2022 году во время обороны "Азовстали" в Мариуполе. Сам Владислав Андрианов является бойцом полка "Азов", он также пережил теракт в Еленовке. В прошлом году россияне "приговорили" его к 25 годам колонии.
Что известно о Марьяне Чечелюк
- 24-летняя Марьяна Чечелюк – следователь Национальной полиции из Мариуполя. Она провела в плену 2 года и за это время пережила немало страданий, среди которых были голод, пытки, издевательства и избиения со стороны оккупантов.
- Марьяну задержали 2 мая 2022 года во время эвакуации с "Азовстали". Во время плена девушку переводили из Донецкого СИЗО, в Еленовскую колонию, в тюрьму в Мариуполе и в российский Таганрог.
- Девушку удалось вернуть на родину 31 мая 2024 года. Марьяна думала, что ее любимый уже находится на родине, но, поскольку этого тогда еще не было, то пообещала бороться за воссоединение с ним.