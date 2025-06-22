После четырех лет пыток вышел на свободу журналист из Крыма Владислав Есипенко
- Крымский журналист Владислав Есипенко вышел на свободу после четырех лет заключения, где он подвергся пыткам.
- Есипенко задержали в марте 2021 года, обвинив в шпионаже.
20 июня после четырех лет российских пыток вышел на свободу крымский журналист Владислав Есипенко. Будучи фрилансером проекта "Крым.Реалии", он освещал социальные и экологические проблемы Крыма, снимал уличные опросы и репортажи о жизни на оккупированном полуострове.
Есипенко уже покинул временно оккупированный Россией Крым, где находился в тюрьме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".
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Что известно о Владиславе Есипенко
За освобождение Владислава Есипенко боролись правительства США и Украины. Также, как рассказал председатель ОП Андрей Ермак, в октябре 2024 года жена журналиста выступала в Министерской конференции по человеческому измерению Формулы мира в Монреале, где рассказывала детали плена своего мужа.
Более четырех лет Влада произвольно наказывали за преступление, которого он не совершал. Он заплатил слишком высокую цену за освещение правды о том, что происходило в оккупированном Россией Крыму. За это его пытали, как физически, так и психологически. Празднуя его радостное воссоединение с женой Екатериной и их маленькой дочкой Стефанией, мы не можем игнорировать боль, которую этой семье нанесла российская власть,
– сказал генеральный директор "Радио Свободы" Стивен Капус.
Задержали Владислава Есипенко 10 марта 2021 года сотрудники ФСБ. Журналиста обвинили в сборе информации "в интересах украинских спецслужб" и хранении "самодельного взрывного устройства" в автомобиле.
27 дней к Есипенко не допускали независимых адвокатов.
В конце концов в 2022 году россияне приговорили его к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 110 тысяч рублей. При этом оккупационная прокуратура требовала посадить украинца на 11 лет.
Во время судебного заседания Владислав Есипенко говорил о пытках российскими силовиками. В частности, те применяли электрический ток, чтобы добиться признаний журналиста.
Пока украинец был в заключении в оккупированном Крыму, он стал лауреатом ряда престижных наград:
- Free Media Award (2022),
- Freedom to Write Award от PEN America (2022),
- Национальной премии имени Игоря Лубченко.
Кроме того, Есипенко получил государственную стипендию имени Левка Лукьяненко, которую назначают украинским политическим заключенным.