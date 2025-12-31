Ему было всего 22: под Купянском погиб военный из Кировоградщины Владислав Михайлов

В боях за Украину погиб 22-летний военный с Кировоградщины Владислав Михайлов. Жизнь бойца оборвалась на Купянском направлении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Компанеевскую территориальную общину.

Владислав Михайлов погиб на фронте

Трагическое известие прокомментировали в Компанеевской территориальной общине.

Компаниевская община снова переживает невосполнимую потерю – оборвалась жизнь нашего Защитника, Михайлова Владислава Сергеевича, жителя села Софиевка,

– говорится в сообщении.

Известно, что Владислав Михайлов родился 27 ноября 2003 года. После окончания школы он учился в Кировоградском профессионально-техническом училище.

Однако в 2024 году Владислав выбрал путь защитника Украины и поступил на контрактную службу в ряды ВСУ. Он служил в воинской части А4681 в должности солдата и обслуживал артиллерийский расчет.

Жизнь военного трагически оборвалась 23 декабря 2025 года во время выполнения служебных обязанностей вблизи населенного пункта Осиново Купянского района Харьковской области.

Он погиб, выполняя свой долг перед страной, став частью большого сообщества тех, кто ежедневно стоит на защите Родины,

– написали в Компанеевской территориальной громаде.

На малой родине Владислава пообещали дополнительно сообщить о дате прощания с военным.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Владислава Михайлова. Вечная память!

