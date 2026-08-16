Без бронежилета на гражданском пикапе: командир роты спас двух раненых бойцов

Командир штурмовой роты Владислав Польский на гражданском пикапе эвакуировал двух тяжелораненых бойцов с открытой местности под прицельным огнем вражеских беспилотников.

Об этом сообщили в Группировке объединенных сил.

Рискованная спасательная операция позволила спасти жизни военнослужащих после того, как российские дроны уничтожили эвакуационную роботизированную платформу.

Инцидент произошел с участием военнослужащих 475-го отдельного штурмового полка Code 9.2. Двое штурмовиков успешно выполнили боевую задачу и захватили вражеские позиции, однако на обратном пути подверглись атаке российских беспилотников "Молния".

В результате ударов оба военных получили тяжелые ранения и лишились возможности передвигаться самостоятельно. Командование направило за ними наземную роботизированную платформу, однако вражеский дрон поразил и ее.

Владислав Польский спасает военных: смотрите видео

Раненые бойцы оказались полностью беззащитными на открытой местности под постоянным наблюдением вражеской аэроразведки. На командно-наблюдательном пункте срочно искали способы спасения людей из-под прицельного огня.

Стремительная эвакуация на гражданском автомобиле

В этот момент украинская аэроразведка зафиксировала гражданский пикап, который на большой скорости двигался прямо в зону поражения. За рулем находился командир штурмовой роты Владислав Польский, который выехал на помощь подчиненным даже без бронежилета.

Офицер подъехал к разбитому наземному дрону и собственными силами перегрузил тяжелораненых бойцов в кузов автомобиля. После этого он на высокой скорости успешно вывез военнослужащих в безопасное укрытие.

Представители Группировки объединенных сил отмечают, что именно такие поступки мотивируют личный состав идти на самые тяжелые штурмы.

Воины знают, что их командиры не прячутся за их спинами, а готовы отдать все, чтобы спасти каждого солдата,

– подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что офицер бригады НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш рассказал, что сейчас НРК на фронте – это один из важнейших логистических методов при проведении любых операций.

Благодаря роботизированним наземним комплексам Сили оборони можуть доставляти воду, їжу та боєприпаси на позиції. Крім того, евакуйовувати ранених та не тільки.

Бригаде НГУ "Рубеж" уже удалось эвакуировать гражданских из прифронтовых районов именно с помощью наземных роботизированных комплексов. Отченаш вспомнил, что это была пожилая женщина, которая уже не могла передвигаться.