Про це повідомили в Угрупованні об'єднаних сил.
Ризикована рятувальна операція дозволила зберегти життя військовослужбовцям після того, як російські дрони знищили евакуаційну роботизовану платформу.
Інцидент стався за участю військовослужбовців 475-го окремого штурмового полку Code 9.2. Двоє штурмовиків успішно виконали бойове завдання та захопили ворожі позиції, однак на зворотному шляху зазнали атаки російських безпілотників Молнія.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Внаслідок ударів обидва військові дістали важкі поранення та втратили здатність пересуватися самостійно. Командування направило за ними наземну роботизовану платформу, проте ворожий дрон влучив і в неї.
Владислав Польський рятує військових: дивіться відео
Поранені бійці опинилися повністю беззахисними на відкритій місцевості під постійним наглядом ворожої аеророзвідки. На командно-спостережному пункті терміново шукали шляхи порятунку людей з-під прицільного вогню.
Стрімка евакуація на цивільному авто
У цей момент українська аеророзвідка зафіксувала цивільний пікап, який на великій швидкості рухався прямо в зону ураження. За кермом перебував командир штурмової роти Владислав Польський, який виїхав на допомогу підлеглим навіть без бронежилета.
Офіцер під'їхав до розбитого наземного дрона та самотужки перевантажив важкопоранених бійців у кузов автомобіля. Після цього він на високій швидкості успішно вивіз військовослужбовців у безпечне укриття.
Представники Угруповання об'єднаних сил зазначають, що саме такі вчинки мотивують особовий склад іти на найважчі штурми.
Воїни знають, що їхні командири не ховаються за спинами, а готові віддати все, щоб урятувати кожного солдата,
– підкреслили у відомстві.
Нагадаємо, що офіцер бригади НГУ "Рубіж" Андрій Отченаш розповів, що зараз НРК на фронті – це один із найважливіших логістичних методів у проведенні будь-яких операцій.
Завдяки роботизованим наземним комплексам Сили оборони можуть завозити воду, їжу, боєприпаси на позиції. Крім того, евакуйовувати поранених і не тільки.
Бригаді НГУ "Рубіж" вже вдалось евакуювати цивільних з прифронтових місць саме на наземних роботизованих комплексах. Отченаш пригадав, що це була бабуся, яка вже не могла пересуватися.