"Рвался в бой, как никто": на боевой задаче погиб пилот "NOMAD"

2 июня во время выполнения боевой задачи погиб украинский пилот истребителя Владислав Савельев. У защитника осталась жена и маленькая дочь.

О трагическом известии сообщил собрат Владислава Дмитрий Шкаревский. Мужчина опубликовал прощальный пост в инстаграмме и попросил приобщиться к осуществлению посмертного желания воина.

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О чем мечтал Герой

Шкаревский рассказал, что его собрат был отличным человеком, хорошим другом, мужем, отцом, сыном своих родителей и Украины.

Даже находясь в долгой командировке за границей, он рвался в бой как никто, чтобы защищать свою Украину, потому что не мог спокойно наблюдать издалека.

– говорится в посте.

На войне с Россией погиб Владислав Савельев / Фото из инстаграма Шкаревского

Наибольшей мечтой Владислава была поездка в Норвегию вместе с семьей и друзьями. Однако, к сожалению, его желание сбудется посмертно – его прах развеют над фьордом Норвегии.

Шкаревский призвал украинцев, желающих и помочь семье погибшего защитника реализовать его мечту, перечислив посильную сумму на банка или по номеру карты банки: 5375 4112 0634 2391.

Потери Украины на войне

3 июня стало известно, что в Донецкой области за Украину отдал жизнь 21-летний сын банковского эксперта Андрея Онистрата Остап. Его отец сообщил, что еще 1 июня Остап днем искал танк, желавший уничтожить на годовщину службы.

Днем ранее в Донецкой области от минометного ранения погиб 36-летний воин Владимир Вавелюк из Волыни. Защитник Украины был матросом морской пехоты.

В первый день июня под Бахмутом погиб 50-летний Николай Бомко, защищавший страну вместе с двумя сыновьями. Герой являлся штаб-сержантом, главным сержантом 1-го взвода оперативного назначения 8 роты оперативного назначения.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего Владислава Савельева. Вечная память Герою!