Владивосток тонет в воде: апокалиптические кадры из российского города
Российский Владивосток 25 августа накрыл мощный ливень. После этого в городе образовалась "большая вода", буквально подтапливающая город повсюду.
Об этом сообщают российские СМИ. Кроме того, часть города также находится без электроэнергии, передает 24 Канал.
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Владивосток накрыла "большая вода"
Пропагандисты рассказали, что улицы в нескольких районах Владивостока затопило после сильных ливней. В сети люди распространяют кадры, на которых видно, что вода достигает почти уровня грудной клетки человека.
Владивосток пошел после ливня на дно: смотрите видео
Этот потоп усложнил движение как автомобилям, так и простым гражданам. Поэтому россияне должны "переплывать" улицу, чтобы добраться до нужного пункта назначения.
Владивосток плывет: смотрите видео
Россияне говорят, что в городе через несколько часов выпала половина месячной нормы осадков. К тому же федеральную дорогу "Уссури" в стране-агрессорке – перекрыли из-за усложнения движения.
Как двигаются автомобили во Владивостоке: смотрите видео
В местных властях рассказали, что 70 тысяч человек остались без света из-за аварийного отключения электричества. К тому же, в городе остановили единственную трамвайную линию.
Последствия непогоды во Владивостоке / Фото из российских телеграм-каналов
Кроме того, жителей Владивостока не выезжать на дороги без необходимости. Местные власти также хотят объявить эвакуацию жителей этого города.
Непогода во Владивостоке: смотрите видео
Недавно затопило и российский Уссурийск
- Город Уссурийск, расположенный в Приморском крае страны-агрессорки, оказался затоплен после паводка. Так, в городе прорвало дамбу, защищающую этот населенный пункт от непогоды
- В некоторых районах города вода могла достигать 3 этажа дома. Жители некоторых районов Уссурийска также жаловались об отсутствии света.
- Оккупанты также объявили эвакуацию в городе. Кроме того, там объявили чрезвычайное положение и звучала сирена.