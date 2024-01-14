Элитная квартира, миллионный "бизнес" жены на OLX: что интересного в декларации "Слуги" Неклюдова

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Процесс подачи деклараций – в самом разгаре. У нардепов осталось не так много времени, чтобы отдать отчетность в НАПК за 2021-22 года – до 31 января 2024 года. Недавно мы писали о том, что монобольшинство и оппозиция не очень охотно делятся информацией о своем состоянии. В то же время есть герои, которые решили не ждать с моря погоды.

В частности, избранник от "Слуги народа" Владлен Неклюдов еще в декабре прошлого года подал декларацию за 2022 и 2021 годы. Что в ней нашел 24 Канал, читайте в этом расследовании. Будет интересно: лакшери автомобиль, дорогая квартира в элитном ЖК Киева, а также миллионный "бизнес", который, распродавая собственный гардероб, ведет жена нардепа.

Когда-то – поющий прокурор: кто такой Неклюдов

Как утверждает официальная биография, родился будущий законотворец 13 октября 1973 года в Кривом Роге. После получения образования впоследствии стал прокурором областной Днепропетровской прокуратуры, а именно – отдела надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью.

На момент избрания нардепом в 2019 году от "Слуги народа" он уже 20 лет работал в органах прокуратуры. Что самое главное, совмещал службу с певческой деятельностью: как Неклюдов исполняет шансон на русском языке под названием "Гармония любви", по состоянию на 9 января 2024 года все еще можно найти на его собственном ютуб-канале.

Прокурор Неклюдов поет российский шансон: смотрите видео с его ютуб-канала за 2016 год

Насколько умело тогдашний прокурор совмещал работу с творчеством – вопрос открытый. Однако, скажем, в 2015 году он участвовал в конкурсе на должность в Криворожской местной прокуратуре №2. Набрав 99,3 из 200 возможных баллов, он оказался в рейтинговом списке на 14 позиций из 17 среди должностных лиц, которые вообще этот тест прошли.



Результаты тестирования среди криворожских прокуроров в 2015 году / 24 Канал / Взято с сайта Генеральной прокуратуры Украины

С 2018 года до избрания нардепом, уже как прокурор областной прокуратуры, Неклюдов вел дело о резонансном ДТП: тогда в Кривом Роге столкнулись маршрутка, легковая Mazda и автобус, в результате чего погибли 9 человек.

Интересный вопрос, как попал чиновник в избирательный список "Слуги народа" под 36 номером. Журналисты задавали его напрямую Неклюдову еще в 2019 году, однако четкого ответа не получили.

Согласно закону,

– ответил тогда политик.

Однако впоследствии расследователи обнаружили, что Неклюдов большой ценитель творчества "Квартала 95". Бывший руководитель студии, нынешний президент Владимир Зеленский, напомним, также родом из Кривого Рога.

Неклюдов и любовь к студии "Квартал 95" / Удаленные фотографии из фейсбука нардепа

Осенью 2019 года после парламентских выборов Неклюдов со своим коллегой по фракции, экс-кварталовцем Юрием Корявченко ("Юзиком"), оказался в центре скандала. Телеграм-каналы распространили запись разговора, который состоялся в ресторане "Околица" в Кривом Роге.

Если прослушивать пленку, то можно услышать: человек с голосом, похожим на голос Корявченко, называет себя "представителем Зеленского в Кривом Роге" и вводит в курс дел относительно того, как "Слуга народа" будет контролировать правоохранительные органы в городе. Имя Владлена Неклюдова звучит несколько раз.

Владлен Неклюдов, как говорят, известный сотрудник прокуратуры, который поет для Пшонки (Виктор Пшонка, генеральный прокурор Украины времен Януковича – 24 Канал)... Здесь не надо даже нашего присутствия. Мы в городе президента, у нас у всех здесь... Если какие-то, не дай Бог что, то всем руки будут отрубать по шею. В Кривом Роге политическая поддержка с нашей стороны – это не то что 100, а 101 процент,

– слышно на записи.

Уже покойный нардеп от "Слуги Народа" Антон Поляков в своем телеграм-канале называл Неклюдова другом юности Владимира Зеленского. Кроме того, он публиковал о нем немало другой информации (в частности, об избиении в пьяном состоянии одногруппника на лекции), которую мы проверить не можем.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия комментировал этот скандал. Он заявил, что в "пленках Юзика" не услышал ничего плохого. По его словам, там речь шла исключительно о "наведении порядка" в Кривом Роге.

Как законотворец Владлен Неклюдов предлагал:

законопроект о "декриминализации порнографии", в котором говорится об ужесточении наказания за соответствующую деятельность (до 12 лет заключения);

законопроект, что который предусматривает предоставление отсрочки от мобилизации адвокатам с 10-летним опытом работы;

законопроект о "военных прокурорах", который ветировал Владимир Зеленский, а правозащитники назвали вредным.

Подарки, элитное жилье и авто: анализ декларации

Отметим, что Неклюдов подал декларацию за 2022 год еще 28 октября 2023 года, в отличие от своих коллег, которые всячески затягивают этот процесс Из документа ясно, что 28.07.2022 народный избранник начал арендовать квартиру в Киеве у гражданки Украины Алексанниковой Фаины Ивановны.

С помощью сервиса YouControl и Государственного реестра прав на недвижимое имущество мы установили, что женщина с таким именем владеет жильем в 116,1 квадратного метра на улице Михаила Драгомирова в доме 16Б. Он является частью элитного жилого комплекса "Новопечерские липки".



В декларации за 2022 год Неклюдов указал, что начал арендовать квартиру в Киеве / 24 Канал

Арендованная Неклюдовым квартира расположена в элитном ЖК "Новопечерские липки" / 24 Канал

К гадалке не ходи: жилье в этом ЖК недешевое и для аренды, и для покупки. Например, мы нашли в этом доме такую же квартиру по площади (116 квадратных метров), но этажом выше. Стоит она 400 тысяч долларов – это более 15,5 миллиона гривен по состоянию на январь 2024 года. Конечно, все зависит от ремонта, однако здание многоэтажки было введено в эксплуатацию чуть более 10 лет назад, расположено в самом центре столицы и входит в едва ли не самый элитный жилой массив Киева.

Идентична квартира в ЖК "Новопечерские липки" к той, которую арендует Неклюдов / Взято 24 из OLX

Проанализировав цены на жилье в "Новоперских липках", мы можем предположить, что стоит квартира, которую арендует нардеп Неклюдов, около 70 тысяч гривен в месяц. В то же время из декларации "Слуги народа" за 2022 год понятно, что официально он получает ежемесячно около 43 тысяч гривен.



Сколько официально заработал Неклюдов за 2022 год / 24 Канал

В отчетностях за другие годы нынешний "Слуга народа" указывал, что:

жена с 2012 года владеет земельным участком в 1 000 квадратных метров в Кривом Роге;

в 2021 году жена стала владелицей Nissan X-Trail 2018 года за 670 тысяч гривен;

получил 19.07.2019 подарок в денежной форме на сумму 300 000 гривен;

с 2019 года арендует другую квартиру в Киеве, площадью в 92,8 квадратного метра;

пользуется комнатой в Днепре, площадью в 18 квадратных метра, где он прописан.

Как стать миллионером? (продавая собственный гардероб)

По состоянию на конец 2022 года у Неклюдова на банковском счете было 373 тысячи гривен, 350 тысяч гривен наличными и 8 тысяч долларов наличными. У жены – 630 тысяч гривен, 12 тысяч долларов наличными, а также 34 тысячи на банковских счетах. По подсчетам, за год полномасштабной войны, по сравнению с 2021-м, сбережения супругов выросли на 10 тысяч долларов и 144 тысячи грн.

Среди всего, что указал в декларации Неклюдов, наше внимание привлек доход жены. Так, в отчетности за 2021 год указано, что Виктория Неклюдова заработала 4 890 000 гривен на предпринимательской деятельности. За 2022, военный год, доход жены нардепа не снизился, как можно было бы предположить, а вырос на 90 тысяч гривен – до 4 980 000 гривен.

В 2020 году, когда Неклюдова начала свой бизнес, ей удалось заработать всего 920 000. Возникает ряд логических вопросов: чем занимается избранница "Слуги народа", как ей удается настолько эффективно управлять своей предпринимательской деятельностью во время войны? И, самое главное, чем именно занимается Виктория Неклюдова, что приносит миллионный доход.



Виктория – жена "Слуги народа" Владлена Неклюдова / Фото из телеграма супруги нардепа

Журналистыс 8 января 2024 года множество раз пытались задать все эти вопросы жене Неклюдова. Сначала она согласилась с нами говорить, подтвердив, что является частным предпринимателем, однако потом пропала с радаров: не отвечает на звонки, не отписывает сообщения.

Так что мы решили не сдаваться и самостоятельно ответить, как стать миллионером, если ты жена народного депутата.

С помощью сервиса YouControl установили, что Неклюдова Виктория Владимировна является владелицей ФЛП, зарегистрированного по адресу: город Киев, улица Почайнинская, 23. Основной вид деятельности – розничная торговля, осуществляемая фирмами почтового заказа или через интернет.

Ничего не найдя в соцсетях Неклюдовой о ее бизнесе и товарах, которые она продает, мы заглянули на OLX. По номеру телефона обнаружили, что Виктория распродает недешевые вещи, которые носила она и ее дети.

Пазл сложился: можно зарабатывать миллионы, подавая собственный брендовый гардероб. Однако тогда возникает другой вопрос: за какие средства покупать оригинальные вещи от Dolce Gabbana, платья от Il Gufo, наборы от Phillip Plein и другую брендовую одежду?

Виктория Неклюдова продает брендовые вещи детей на OLX и, по всей видимости, зарабатывает миллионы / Скриншоты сделаны 24 Каналом

Мы решили притвориться покупателем одной из таких одежд и заодно спросить Неклюдову: есть ли у нее магазин, в котором продает новую одежду, или вся ее предпринимательская деятельность ограничивается секонд-хендом из вещей собственных детей.

Это все вещи мои. То, что покупала себе и детям по другим ценам. Что-то переросли, что-то совсем новое, что-то надели пару раз,

– ответила нам бизнесвумен.

Очевидно, под формулировкой "по другим ценам" имелось в виду то, что покупала Виктория вещи значительно дороже. Покупать дорого, продавать дешево – это точно не то "предпринимательство", на котором можно сделать заработать много.



Переписка с Викторией Неклюдовой на OLX / 24 Канал

Заключительное слово и обращение к героям расследования

Этого материала могло бы не быть, если бы не настойчивая украинская общественность, которая на протяжении месяцев добивалась открытия для широкой общественности деклараций чиновников. Неклюдов был одним из тех депутатов, которые присоединились к провалу правки №371, предусматривавшей немедленное открытие отчетности, а не "после окончания военного положения"

Однако петиция на сайте президента, дальнейшее вето Зеленского все-таки сделали декларации чиновников публичными. В целом эта ошеломляющая история показывает: деятельность власти нужно направлять в правильное русло, а не сидеть сложа руки. Для депутатов она показательна потому, что подтверждает: никто не оставит их в покое, если они будут принимать противоречивые решения, указывать ложную или подозрительную информацию в декларациях.

В то же время мы отстаиваем позицию, что каждый имеет право на голос, поэтому, обращаясь к героям нашего материала, призываем их ответить на наши вопросы. Эта электронная почта всегда рада всем письмам – m.chupak@24tv.com.ua Отметим, что 24 Канал множество раз в течение нескольких дней пытался взять комментарий у Виктории Неклюдовой, однако получил в ответ только игнорирование звонков и сообщений.