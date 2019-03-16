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      Влаштували "революцію": у Конституційному Суді вимагають відставки його голови Шевчука

      Добродетельная страна 35 Читати новину українською

      В Конституційному Суді сталася рідкісна подія як для місця, де панують підкуп та кругова порука. Одразу троє суддів заявили про тиск з боку голови Конституційного Суду Станіслава Шевчука. Більше того, вони не побоялися і закликали його звільнити.

      Судді Конституційного суду Микола Мельник, Сергій Сас та Ігор Сліденко написали іншим колегам листа. Копія його потрапила до Deutsche Welle.

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      У цьому листі троє сміливців повідомляють, що голова суду Шевчук маніпулює справами, які має і не має розглядати Конституційний Суд, порушує процедури розгляду і тисне на інших суддів.

      мельник сас сліденко суддя ксу
      Судді Микола Мельник, Сергій Сас, Ігор Сліденко

      станіслав шевчук
      Голова Конституційного Суду Станіслав Шевчук

      Судді пишуть, що Конституційний суд стає місцем задоволення не лише політичних, а й бізнесових інтересів.

      Фактично, троє конституційних суддів, які не побоялися розірвати кругову поруку, підтверджують дані про роль Шевчука, які я оприлюднив після скасування КСУ статті про незаконне збагачення. Шевчук, який опинився у Конституційному суді завдяки перемозі Євромайдану, продовжив найгірші традиції залежного і продажного судівництва часів Януковича.

      Я відправив листа Шевчуку, де нагадав про існування статті КК, яка карає саме за тиск на суддів. Особливо посадових осіб. Ясно, що з нинішнім Президентом і Генпрокурором Шевчук розраховує, що його прикриють, як прикрили суддів Януковича. 31 березня у нас з Вами буде можливість це змінити. Без справжніх суддів жоден закон не буде діяти. Нумо це розуміти. Україна буде доброчесною.

      "С. Шевчук боїться прозорості і намагається приховати порушення закону "таємницею нарадчої кімнати", а конструктивну дискусію з проблемних питань підмінити підкилимними домовленостями...Очевидним є те, що С.Шевчук не має наміру припиняти експлуатувати посаду Голови Суду в цілях, які не мають нічого спільного з конституційним правосуддям", – йдеться у листі суддів КСУ.

      Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3116727

      ксу шевчук відставка
      Лист суддів

      ксу шевчук відставка
      Вони вимагають відставки Шевчука

      Що означає стаття про незаконне збагачення?Конституційний суд України фактично виправдав усіх підозрюваних у незаконному збагаченні чиновників тим, що скасував кримінальну статтю про незаконне збагачення. Через рішення КС, Антикорупційний суд не зможе притягнути до відповідальності чиновників і депутатів за їх електронними деклараціями.

      Згідно зі статтею про незаконне збагачення, чиновники повинні були самі доказувати законність своїх доходів. Тобто, якщо чиновник не міг довести, звідки гроші – він визнавався винним і повинен був сісти до в’язниці.

      Проте для правоохоронців не все втрачено, адже у Кримінальному кодексі збереглася стаття 366 про відповідальність за недостовірне декларування. Ця норма також дозволяє карати будь-якого держслужбовця і депутата, але не так ефективно. Адже скасування незаконного збагачення дуже обмежує межі відповідальності і наслідки.

      Більше про це – читайте тут.

      Скасування ксу статті про незаконне збагачення: новини
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      Автор: Егор Соболев
      Теги: Новости Украины Видеоблоги Судьи Коррупция Конституционный суд Добродетельная страна
      Источник: 24 канал
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