Влаштували "революцію": у Конституційному Суді вимагають відставки його голови Шевчука

В Конституційному Суді сталася рідкісна подія як для місця, де панують підкуп та кругова порука. Одразу троє суддів заявили про тиск з боку голови Конституційного Суду Станіслава Шевчука. Більше того, вони не побоялися і закликали його звільнити.

Судді Конституційного суду Микола Мельник, Сергій Сас та Ігор Сліденко написали іншим колегам листа. Копія його потрапила до Deutsche Welle.

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У цьому листі троє сміливців повідомляють, що голова суду Шевчук маніпулює справами, які має і не має розглядати Конституційний Суд, порушує процедури розгляду і тисне на інших суддів.



Судді Микола Мельник, Сергій Сас, Ігор Сліденко



Голова Конституційного Суду Станіслав Шевчук

Судді пишуть, що Конституційний суд стає місцем задоволення не лише політичних, а й бізнесових інтересів.

Фактично, троє конституційних суддів, які не побоялися розірвати кругову поруку, підтверджують дані про роль Шевчука, які я оприлюднив після скасування КСУ статті про незаконне збагачення. Шевчук, який опинився у Конституційному суді завдяки перемозі Євромайдану, продовжив найгірші традиції залежного і продажного судівництва часів Януковича.

Я відправив листа Шевчуку, де нагадав про існування статті КК, яка карає саме за тиск на суддів. Особливо посадових осіб. Ясно, що з нинішнім Президентом і Генпрокурором Шевчук розраховує, що його прикриють, як прикрили суддів Януковича. 31 березня у нас з Вами буде можливість це змінити. Без справжніх суддів жоден закон не буде діяти. Нумо це розуміти. Україна буде доброчесною.

"С. Шевчук боїться прозорості і намагається приховати порушення закону "таємницею нарадчої кімнати", а конструктивну дискусію з проблемних питань підмінити підкилимними домовленостями...Очевидним є те, що С.Шевчук не має наміру припиняти експлуатувати посаду Голови Суду в цілях, які не мають нічого спільного з конституційним правосуддям", – йдеться у листі суддів КСУ.

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3116727



Лист суддів



Вони вимагають відставки Шевчука

Що означає стаття про незаконне збагачення?Конституційний суд України фактично виправдав усіх підозрюваних у незаконному збагаченні чиновників тим, що скасував кримінальну статтю про незаконне збагачення. Через рішення КС, Антикорупційний суд не зможе притягнути до відповідальності чиновників і депутатів за їх електронними деклараціями.



Згідно зі статтею про незаконне збагачення, чиновники повинні були самі доказувати законність своїх доходів. Тобто, якщо чиновник не міг довести, звідки гроші – він визнавався винним і повинен був сісти до в’язниці.



Проте для правоохоронців не все втрачено, адже у Кримінальному кодексі збереглася стаття 366 про відповідальність за недостовірне декларування. Ця норма також дозволяє карати будь-якого держслужбовця і депутата, але не так ефективно. Адже скасування незаконного збагачення дуже обмежує межі відповідальності і наслідки.



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