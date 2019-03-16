18:36
16 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінські басні. Союз піднявся у повітря
      Вєсті Кремля
      21:54, 15 березня
      Вєсті. UA: Росія вимагає репарацій від України. Математичні прорахунки Зеленського
      Вєсті.UA
      21:01, 15 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, сьогодні
      Телеканал новин 24 Програми Доброчесна країна
      ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ

      Влаштували "революцію": у Конституційному Суді вимагають відставки його голови Шевчука

      Доброчесна країна 678 Читать новость на русском

      В Конституційному Суді сталася рідкісна подія як для місця, де панують підкуп та кругова порука. Одразу троє суддів заявили про тиск з боку голови Конституційного Суду Станіслава Шевчука. Більше того, вони не побоялися і закликали його звільнити.

      Судді Конституційного суду Микола Мельник, Сергій Сас та Ігор Сліденко написали іншим колегам листа. Копія його потрапила до Deutsche Welle.

      Читайте також: "Вбити не вдасться": в Україні створили унікальну мережу для захисту активістів

      У цьому листі троє сміливців повідомляють, що голова суду Шевчук маніпулює справами, які має і не має розглядати Конституційний Суд, порушує процедури розгляду і тисне на інших суддів.

      мельник сас сліденко суддя ксу
      Судді Микола Мельник, Сергій Сас, Ігор Сліденко

      станіслав шевчук
      Голова Конституційного Суду Станіслав Шевчук

      Судді пишуть, що Конституційний суд стає місцем задоволення не лише політичних, а й бізнесових інтересів.

      Фактично, троє конституційних суддів, які не побоялися розірвати кругову поруку, підтверджують дані про роль Шевчука, які я оприлюднив після скасування КСУ статті про незаконне збагачення. Шевчук, який опинився у Конституційному суді завдяки перемозі Євромайдану, продовжив найгірші традиції залежного і продажного судівництва часів Януковича.

      Я відправив листа Шевчуку, де нагадав про існування статті КК, яка карає саме за тиск на суддів. Особливо посадових осіб. Ясно, що з нинішнім Президентом і Генпрокурором Шевчук розраховує, що його прикриють, як прикрили суддів Януковича. 31 березня у нас з Вами буде можливість це змінити. Без справжніх суддів жоден закон не буде діяти. Нумо це розуміти. Україна буде доброчесною.

      "С. Шевчук боїться прозорості і намагається приховати порушення закону "таємницею нарадчої кімнати", а конструктивну дискусію з проблемних питань підмінити підкилимними домовленостями...Очевидним є те, що С.Шевчук не має наміру припиняти експлуатувати посаду Голови Суду в цілях, які не мають нічого спільного з конституційним правосуддям", – йдеться у листі суддів КСУ.

      Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3116727

      ксу шевчук відставка
      Лист суддів

      ксу шевчук відставка
      Вони вимагають відставки Шевчука

      Що означає стаття про незаконне збагачення?Конституційний суд України фактично виправдав усіх підозрюваних у незаконному збагаченні чиновників тим, що скасував кримінальну статтю про незаконне збагачення. Через рішення КС, Антикорупційний суд не зможе притягнути до відповідальності чиновників і депутатів за їх електронними деклараціями.

      Згідно зі статтею про незаконне збагачення, чиновники повинні були самі доказувати законність своїх доходів. Тобто, якщо чиновник не міг довести, звідки гроші – він визнавався винним і повинен був сісти до в’язниці.

      Проте для правоохоронців не все втрачено, адже у Кримінальному кодексі збереглася стаття 366 про відповідальність за недостовірне декларування. Ця норма також дозволяє карати будь-якого держслужбовця і депутата, але не так ефективно. Адже скасування незаконного збагачення дуже обмежує межі відповідальності і наслідки.

      Більше про це – читайте тут.

      Скасування ксу статті про незаконне збагачення: новини
      blog_ava
      Гриценко розповів правду про свій будинок за містом
      сьогодні
      2122
      Автор: Єгор Соболєв
      Теги: Новини України Відеоблоги Корупція Доброчесна країна Конституційний суд Судді
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як українцям вберегтись від ворожої пропаганди: поради дипломата
      сьогодні , 18:30 Як українцям вберегтись від ворожої пропаганди: поради дипломата
      Віталій Дейнега 11
      Скандал в оборонці: як Україна наповнює бюджет Росії
      сьогодні , 17:20 Скандал в оборонці: як Україна наповнює бюджет Росії
      Сергій Лещенко 594
      Влаштували "революцію": у Конституційному Суді вимагають відставки його голови Шевчука
      сьогодні , 17:00 Влаштували "революцію": у Конституційному Суді вимагають відставки його голови Шевчука
      Єгор Соболєв 678
      Звести будинок швидко, без відходів та функціонально, або Неможливе – можливе
      сьогодні , 16:00 Звести будинок швидко, без відходів та функціонально, або Неможливе – можливе
      Ukrainer 1219
      Теракт у Новій Зеландії: скільки загиблих та що відомо про винуватців
      сьогодні , 11:14 Теракт у Новій Зеландії: скільки загиблих та що відомо про винуватців
      Ірина Лаб'як 14107
      Як відправити за ґрати президента-корупціонера
       23 квітня 2018 , 07:10
      Чому напад на "Нову пошту" – тривожний сигнал для кожного підприємця
      19 березня 2018 , 21:11
      Як Україна може здобути перемогу над "русскім міром"
       26 березня 2018 , 13:00
      Схема "Роттердам+": як зупинити одне з найбільших шахрайств в Україні
      26 серпня 2018 , 21:00
      "Шанс створити правосуддя": кому необхідно подавати документи до Антикорупційного суду
       3 вересня 2018 , 23:00
      Їх хотіла підставити українська влада: резонансні деталі ув'язнення українців у Грузії
       15 грудня 2018 , 16:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук