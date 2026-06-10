Самая большая угроза для Путина – не бунты россиян: что на самом деле может сломать режим

Оппозиция в России фактически уничтожена, а россияне робко обсуждают неудачи своего диктатора и не планируют выступать против него. Однако Владимиру Путину на это безразлично, ведь реальная угроза его власти ближе, чем кажется.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что говорится о близком окружении российского диктатора. Пока оно молчит, Путин в безопасности, но долго это продолжаться не может

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Что может сломать режим Путина?

По словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба, Путин будет оставаться у власти до тех пор, пока вокруг него будет работать система запугивания и пока в России его будут считать "сильным политическим лидером".

Однако больше всего по его власти бьет унижение и проявления слабости – это то, что разрушает любую политическую деятельность диктатора.

И здесь не надо революции или какой-то мощной оппозиции. Как только он становится слабым, его окружение делает дворцовый переворот. Именно этот момент для Путина является чрезвычайно опасным,

– подчеркнул он.

Каждая группировка вокруг российского диктатора имеет собственные финансовые интересы. Эти люди давно вывезли своих детей на учебу за границу, эти люди имеют недвижимость и в Европе, и в США. Поэтому из-за санкций они не могут использовать то имущество, которое они активно воровали всю жизнь.

Пендзин сказал, что сломает режим в России: смотрите видео

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба добавил, что на репутацию Путина также влияют украинские дипстрайки и мидлстрайки. В частности, стоит вспомнить атаку на Санкт-Пебербург – недавно туда прилетели украинские дроны накануне международного экономического форума, который посетил диктатор.

Заметим, что недавно Владимир Зеленский встретился с Романом Абрамовичем – человеком, который фактически олицетворяет весь российский олигархат. Главный консультант Национального института стратегических исследований отметил, что президент говорит открыто о том, что российские элиты должны понимать, в каком направлении их ведет Путин. Зеленский дал четкий сигнал о том, что нужно убрать диктатора и договариваться с Украиной.

После встречи, по словам президента Украины, Абрамович выразил готовность передать их непосредственно Путину.