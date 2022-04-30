Власти Мариуполя и руководители музеев не хотели эвакуировать экспозиции, когда было возможно – Ткаченко

30 апреля 2022 , 21:42
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Источник:

interfax

Власти Мариуполя и руководители музеев города не захотели эвакуировать экспозиции, пока была такая возможность. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он обьяснил, что существует протокол, согласно которому действуют власти для сохранения музейных и культурных ценностей.

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Александр Ткаченко рассказал, что в Чернигове или Херсонской области – все происходило быстро, поэтому шанса на спасение не было практически с первого дня.

Некоторые разговоры о Мариуполе у нас были накануне с руководителями города и музеев. К сожалению, нам не удалось убедить их в эвакуации (экспонатов – 24 канал)",
– рассказал Александр Ткаченко.

Он добавил, что у него есть вопрос к директору муниципального музея, который "так храбро отдавал ценности для вывоза из Мариуполя".

Какие ценности забрали российские оккупанты:

  • оригиналы 3 картин Архипа Куинджи: "Красное мероприятие", "Осень", "Эльбрус";
  • оригинал картины Айвазовского "У берегов Кавказа";
  • 2 подлинники картины Н.Н.Дубовского: "Море" и "Ночь на Балтийском море";
  • оригинал Калмыкова "Куинджи";
  • бюст Куинджи скульптора Беклемишева;
  • три уникальных иконы: "Иисус Христос Вседержатель", "Богоматерь с младенцем", "Иоанн Креститель".

Что известно об экспонатах из музеев Мариуполя

  • В музеях Мариуполя хранилось 7 шедевров. Однако российским оккупантам экспонаты лично передала директор Мариупольского краеведческого музея Капусникова. Об этом сообщил советник мэра города.
  • Российские военные похитили из мариупольского музея медальерного искусства уникальную коллекцию Ефима Харабета. Их вывезли в временно оккупированный Донецк. Произведения в дар музею передала жена художника – народная артистка Украины Светлана Отченашенко-Харабет. Она погибла в блокадном Мариуполе в апреле 2022 года.

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Автор: Марія Лелека