Почти все пожары в Турции локализовали: Эрдоган поблагодарил Зеленского

Почти все пожары в Турции пожарным удалось локализовать. Власти Турции заявили, что взяли под контроль 146 из 154 возгораний.

Президент Турции также поблагодарил лидеров стран за помощь. Об этом по состоянию на 3 августа сообщили в информационно-координационном центре страны.

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В Турции локализовали почти все пожары

Власти Турции сообщили, что пожарным удалось локализовать 146 пожаров из всех 154 возгораний, однако числе 8 пожаров еще горят. В частности, горят Мармарис, Бодрум, Манавгат и Аланья.

От имени моего народа я хотел бы поблагодарить все дружественные страны и организации, которые выразили свою поддержку, пожелания и соболезнования в нашей борьбе с лесными пожарами, выразив свою готовность содействовать и отправить помощь,

– заявил Реджеп Эрдоган.

Он в твиттере поблагодарил Владимира Зеленского и лидеров других стран, которые оказали помощь Турции.

Лесные пожары в Турции: коротко