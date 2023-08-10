Получила тяжелые ранения после ракетного удара: в Херсоне скончалась 17-летняя девушка

В Херсоне 9 августа стало известно о смерти 17-летней девушки – Влады Веремеенко. Она получила тяжелые ранения в результате обстрелов города россиянами 31 июля 2023 года.

Врачи несколько дней боролись за ее жизнь. Она была ученицей Херсонского высшего профессионального училища сервиса и дизайна.

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В Херсоне от ранений скончалась девушка

Сотрудники заведения, где училась девушка, сообщили, что их воспитанница, ученица группы 621 а Влада Веремеенко ушла из жизни. Они отметили, что это большое горе для их училища.

Все профтехническое сообщество Херсонской области скорбит о ее преждевременной смерти. Нет слов, чтобы передать боль потери,

– говорится в сообщении заведения.

Они также отметили, что выражают светлую память 17-летней Владе, а также, что скучают вместе со всеми знающими девушку людьми.



17-летняя Влада Веремеенко погибла в Херсоне / Фото с фейсбук-страницы Херсонского училища сервиса и дизайна

Что известно об обстреле Херсона 31 июля