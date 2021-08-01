Повлияет ли ситуация с Чаусом на отношения с международными партнерами: у Зеленского ответили

У президента Владимира Зеленского считают, что ситуация с похищением и появлением Николая Чауса не повлияла на отношения с международными партнерами. Дело в том, что на саммите Ассоциированного трио эта тема не была проблемной.

Хотя, в конце концов, "надо спрашивать у них самих". Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

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Пресс-секретарь вспомнил недавнюю поездку президента на саммит Ассоциированного трио – Украины, Грузии и Молдовы.

Там вопрос Чауса не повлиял ни на двусторонние переговоры с президентом Молодовы Майей Санду, ни на многостороннюю встречу с Саломе Зурабишвили, Шарлем Мишелем,

– отметил Никифоров.

Похищение Чауса: что нужно знать