Постоянно попадают в этот "капкан", – Свитан объяснил, как на наступление россиян влияет погода

Владимир Зеленский отметил, что погода усложнила боевые действия. Сложна для наших защитников оборона на Востоке. На Юге идут наступательные действия.

Россияне в очередной раз рассчитывают на морозную погоду, но соответствующих зим у нас уже давно нет. Об этом 24 Каналу отметил военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Погодные условия

Российские оккупанты рассчитывают на суровые зимы, когда почва может промерзнуть на глубину 30 – 50 сантиметров, пояснил Роман Свитан. Это дает возможность использовать любое направление, как накатанную дорогу для танков. Но на Юге, в частности, таких морозов нет.

"Россияне пользуются такой погодой, но они не понимают, что у нас таких зим уже нет. Сейчас они такие, когда весенние дожди начинаются в ноябре – декабре и заканчиваются в мае. Там тепло, влажно, двигаться невозможно. Россияне планируют и попадают в этот капкан", – сказал он.

Роман Свитан о ходе боевых действий: смотреть видео

В частности, такая ситуация, когда погода сыграла не в пользу оккупантов была в прошлом году на Угледарском направлении, отметил военный эксперт. По его прогнозам, ситуация повторится и в этот раз на Авдеевском, Купянском и Бахмутском направлениях.

Это "капкан" осенних дождей, они (россияне – 24 канала) еще этого не знают, особенно новички. Когда столкнутся с нашим донецким черноземом, а там 80 сантиметров чернозема с водой – жидкий бетон. Пытаются это делать, но погода их успокоит. На Донецком направлении хорошие дожди еще не начинались, они пойдут в середине декабря,

– объяснил Свитан.

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