Росіяни вчергове розраховують на морозну погоду, але відповідних зим у нас уже давно немає. Про це 24 Каналу зазначив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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Погодні умови
Російські окупанти розраховують на суворі зими, коли ґрунт може промерзнути на глибину 30 – 50 сантиметрів, пояснив Роман Світан. Це дає можливість використовувати будь-який напрямок, як накатану дорогу для танків. Але на Півдні, зокрема, таких морозів немає.
"Росіяни користуються такою погодою, але вони не розуміють, що у нас таких зим вже немає. Зараз вони такі, коли весняні дощі починаються в листопаді – грудні і закінчуються в травні. Там тепло, волого, рухатися неможливо. Росіяни планують і потрапляють у цей капкан", – сказав він.
Роман Світан про хід бойових дій: дивитись відео
Зокрема, така ситуація, коли погода зіграла не на користь окупантів була минулого року на Вугледарському напрямку, зазначив військовий експерт. За його прогнозами ситуація повториться і цього разу на Авдіївському, Куп'янському і Бахмутському напрямках.
Це "капкан" осінніх дощів, вони (росіяни – 24 канал) ще цього не знають, особливо новачки. Коли зіткнуться з нашим донецьким чорноземом, а там 80 сантиметрів чорнозему з водою – рідкий бетон. Намагатимуться це робити, але погода їх заспокоїть. На Донецькому напрямку гарні дощі ще не починалися, вони підуть всередині грудня,
– пояснив Світан.
Ситуація на фронті: останні новини
- Російські окупанти намагаються штурмувати позиції українських захисників на Сході. Зокрема, на Авдіївському напрямку вороги не залишають спроб оточити місто. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення.
- Попри сніг та погіршення погодних умов, бійці ЗСУ продовжують вести наступ на Мелітопольському напрямку, завдаючи втрат ворогу у живій силі. Також вони штурмують південніше Бахмута Донецької області.
- За минулу добу українським Силам оборони вдалося ліквідувати ще 1130 російських загарбників. Загалом цифра втрат окупаційних військ Росії вже перевищує 320 тисяч осіб.