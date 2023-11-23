Росіяни вчергове розраховують на морозну погоду, але відповідних зим у нас уже давно немає. Про це 24 Каналу зазначив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Читайте також І плюс, і мінус: кому найбільше шкодять морози на фронті

Погодні умови

Російські окупанти розраховують на суворі зими, коли ґрунт може промерзнути на глибину 30 – 50 сантиметрів, пояснив Роман Світан. Це дає можливість використовувати будь-який напрямок, як накатану дорогу для танків. Але на Півдні, зокрема, таких морозів немає.

"Росіяни користуються такою погодою, але вони не розуміють, що у нас таких зим вже немає. Зараз вони такі, коли весняні дощі починаються в листопаді – грудні і закінчуються в травні. Там тепло, волого, рухатися неможливо. Росіяни планують і потрапляють у цей капкан", – сказав він.

Роман Світан про хід бойових дій: дивитись відео

Зокрема, така ситуація, коли погода зіграла не на користь окупантів була минулого року на Вугледарському напрямку, зазначив військовий експерт. За його прогнозами ситуація повториться і цього разу на Авдіївському, Куп'янському і Бахмутському напрямках.

Це "капкан" осінніх дощів, вони (росіяни – 24 канал) ще цього не знають, особливо новачки. Коли зіткнуться з нашим донецьким чорноземом, а там 80 сантиметрів чорнозему з водою – рідкий бетон. Намагатимуться це робити, але погода їх заспокоїть. На Донецькому напрямку гарні дощі ще не починалися, вони підуть всередині грудня,

– пояснив Світан.

Ситуація на фронті: останні новини