Командир роты ударных БпАК "АХИЛЕС" 92-й ОШБ Юрий Федоренко сказал 24 Каналу, какие проблемы возникают во время работы беспилотников из-за непогоды. Несмотря на ухудшение погоды, системная работа продолжается круглосуточно. ВСУ также начали активно противодействовать вражеским средствам радиоэлектронной борьбы и разведки.

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Нас ждет успех

Погода влияет на пути сообщения. Украинские военные, так же как и россияне двигаются преимущественно по грунтовым дорогам. Федоренко отметил, что там, где при благоприятных погодных условиях можно было доехать за час определенным видом транспорта, сейчас нужно применять транспорт повышенной проходимости и это занимает совсем другое время, что влияет на динамику боевых действий.

Относительно БПЛА. Каждый из нас пользуется мобильным телефоном и обращал внимание, что при низкой температуре телефон разряжается гораздо быстрее, чем когда во дворе тепло. То же происходит со средствами БПЛА. Большинство дронов работают на электробатареях соответственно время пребывания в воздухе и расстояние, на котором беспилотник можем работать также снижается,

– сказал командир роты ударных БпАК "АХИЛЕС" 92-й ОШБ.

Однако украинский интеллект придумал много вариантов, как увеличить время работы батареи и защитить ее от морозов для того, чтобы можно было эффективно выполнять боевые задания.

Разведывательные и ударные средства также не работают во время дождя, но дождь целый день идти не может. Такое бывает очень редко, потому как только появляется 5 – 20 минутная пауза, коптеры-разведчики сразу поднимаются в воздух и наносят прицельный огонь по противнику,

– отметил Федоренко.

Больше сохранить свой личный состав сможет тот, кто будет двигаться в технологическом прогрессе. Благодаря техническим средствам, удается достаточно существенно поддерживать наших пехотинцев, которые находятся в очень сложных условиях.

"Позиции, откуда недавно выбили противника, еще не обустроены должным образом. Иногда бывает воды по пояс. Удерживать такие позиции достаточно сложно, поэтому когда слышите запрос от Сил обороны – помогайте. Если фронт будет упорно воевать, что сейчас делают ВСУ, а тыл будет эффективно поддерживать и не будет ссориться внутри, я искренне верю в то, что нам предстоит успех", – добавил командир роты ударных БпАК "АХИЛЕС" 92-й ОШБ.

Важно! Фонд 24 Канала объявил сбор на автомобиль VW Amarok со средством радиоэлектронной борьбы UNWAVE от дронов для ГПСУ. Цель – 525 000 гривен. Присоединяйтесь!

Как проблемы появляются на фронте во время непогоды: смотрите видео

Как погода влияет на боевые действия