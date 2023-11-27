Командир роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92-ї ОШБ Юрій Федоренко сказав 24 Каналу, які проблеми виникають під час роботи безпілотників через негоду. Попри погіршення погоди, системна робота продовжується цілодобово. ЗСУ також почали активно протидіяти ворожим засобам радіоелектронної боротьби та розвідки.

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Нас чекає успіх

Погода впливає на шляхи сполучення. Українські військові, так само як і росіяни рухаються переважно по ґрунтових дорогах. Федоренко зауважив, що там, де за сприятливих погодних умов можна було доїхати за годину певним видом транспорту, то зараз треба застосовувати транспорт підвищеної прохідності й це займає зовсім інший час, що впливає на динаміку бойових дій.

Щодо БпЛА. Кожен з нас користується мобільним телефоном й звертав увагу, що під час низької температури телефон розряджається набагато швидше, ніж коли на подвір'ї тепло. Те ж саме відбувається з засобами БпЛА. Більшість дронів працюють на електробатареях відповідно час перебування в повітрі й відстань, на якій безпілотник можемо працювати також знижується,

– мовив командир роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92-ї ОШБ.

Проте український інтелект придумав багато варіантів як збільшити час роботи батареї та захистити її від морозів для того, щоб можна було ефективно виконувати бойові завдання.

Розвідувані та ударні засоби також не працюють під час дощу, але цілий день дощ падати не може. Таке буває дуже рідко, тому як тільки з'являється 5 – 20 хвилинна пауза, коптери-розвідники відразу підіймаються в повітря і завдають прицільний вогонь по противнику,

– зазначив Федоренко.

Більше зберегти свого особового складу зможе той, хто рухатиметься в технологічному прогресі. Завдяки технічним засобам вдається достатньо суттєво підтримувати наших піхотинців, які перебувають в дуже складних умовах.

"Позиції, звідки нещодавно вибили противника, ще не облаштовані належним чином. Інколи буває води по пояс. Утримувати такі позиції достатньо складно, тому коли чуєте запит від Сил оборони – допомагайте. Якщо фронт наполегливо воюватиме, що зараз роблять ЗСУ, а тил ефективно підтримуватиме й не сваритиметься всередині, я щиро вірю в те, що нас чекає успіх", – додав командир роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92-ї ОШБ.

Важливо! Фонд 24 Каналу оголосив збір на автівку VW Amarok із засобом радіоелектронної боротьби UNWAVE від дронів для ДПСУ. Ціль – 525 000 гривень. Долучайтеся!

Які проблеми зʼявляються на фронті під час негоди: дивіться відео

Як погода впливає на бойові дії