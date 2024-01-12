В Украине начались морозы: в ISW проанализировали влияние погоды на боевые действия

На днях в Украине ухудшилась погода, пришли морозы. Они влияют на ход боевых действий на фронте, так что в Институте изучения войны объяснили, как именно.

Снижение температуры воздуха в Украине, вероятно, сдерживает операции на фронте, но в то же время создаст более благоприятный рельеф для механизированных маневров. Это связано с тем, что земля замерзнет в ближайшие недели.

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Погода влияет на действия россиян

Заместитель командира украинской бригады, находящейся на Купянском направлении, заявил, что российские войска там используют меньше боеприпасов из-за холодной погоды. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские войска не запускали такое количество беспилотников против Украины за последние две ночи, потому что они могут замерзнуть.

Украинский офицер в бригаде, находящейся вблизи Бахмута, заявил, что температура ночью падает до -18 градусов. Это делает невозможным пребывание личного состава на наблюдательных постах дольше нескольких дней.

Офицер сообщил, что на Бахмутском направлении интенсивность штурма российской пехоты снизилась, вероятно, из-за мороза,

– говорится в своде.

В Министерстве обороны Великобритании отмечалось, что низкие температуры в сочетании с возможным глубоким снегом могут ограничить маневренность, но промерзшая земля улучшит "передвижение по местности" в течение января и февраля.

В ISW считают, что российские силы, вероятно, постараются поддерживать или усиливать локализованные наступательные операции по всей восточной Украине, пытаясь перехватить и удержать инициативу независимо от погоды и условий местности.

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