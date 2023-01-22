Подозреваю, Путин на Новый год поставил ультиматум Шольцу, – Давидюк о танках

Немецкое обоснование по поводу задержки со снабжением для Украины танков Leopard звучит довольно смешно и странно. Не меньшее подозрение возникает на фоне поведения канцлера Германии Олафа Шольца.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, вероятно, за резким изменением позиции Германии может стоять президент России Владимир Путин.

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Смена позиции Шольца

Николай Давидюк рассказал, что создается такое впечатление, что отношение Шольца к Украине после Нового года сильно изменилось.

У меня есть определенное сильное чувство, что Шольца поздравлял с Новым годом Путин. И поставил очень жесткий ультиматум,

– подчеркнул он.

По его словам, некоторые факторы существенно повлияли на позицию немца.

"Вспомните, какой он был до Нового года: вышел на первое место по помощи, просил прощения перед украинцами, обещал помогать, не желал победы Путину, видел победу Украины", – объяснил он.

Давидюк подчеркнул, что с началом 2023 года Шольц заявил, что не может передать Украине танки, не соглашается давать разрешение на их снабжение другим странам, о дополнительном оснащении оружием тоже теперь не говорится.

"Это как раз изменение и риторики, и поведения как политика", – заметил политолог.

По словам Давидюка, внимательными следует быть и к поведению нового министра обороны.

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Чем подозрителен Писториус

Не меньше сомнений вызывает и глава немецкого Минобороны Борис Писториус.

Есть очень много страниц или строк, написанных на русском языке в его немецкой биографии,

– объяснил он.

Политолог сосредоточил внимание на том, что Писториус может иметь пророссийскую позицию.

"Возможно изменение риторики и тайное латентное партнерство с Путиным", – подчеркнул он.

Это может стать еще одной угрозой для Украины.

Чего на самом деле боятся немцы

По его мнению, Шольц боится, что по Германии будут ехать танки и люди будут бояться. Однако на самом деле причин, почему беспокойства среди немцев все же не будет, есть несколько.

"Во-первых, они будут ехать в поездах.

Во-вторых, они будут в чехлах.

В-третьих, важно, чтобы в чехлах не были немецкие политики, потому что они сейчас сидят, ничего не видят и не слышат», – рассказал Николай Давидюк.

Он добавил, что правительство Германии должно помнить, что в Украине Россия продолжает убивать детей, а не бояться как-то там сентимента.

"У вас этот сантимент будет появляться дополнительно, если вы будете подыгрывать Путину. И эта связка рашистов и фашистов будет продолжаться", – подчеркнул он.

По мнению политолога, на самом деле россияне не боятся германских танков.

Сегодня мир боится российских танков и тупости, недальновидности тех, кто боится эти танки остановить,

– подчеркнул он.

По его словам, очень неуклюже прикрываться сегодня исторической памятью, потому что, например, Польша имеет на счет войны более болезненные воспоминания. Поляки 80 лет пытались забыть и вылечить свои раны.

"Поэтому они так сегодня работают, отдают последнее только помочь Украине, потому что знают, что будет дальше", – пояснил политолог.

Так что отговорки Германии звучат действительно странно.

Реакция украинской стороны на позицию Германии

На фоне последних событий наблюдается изменение отношения Украины к Германии и ее правительству.

"Если до этого мы благодарили Германию и за поддержку, за всю помощь, которую они оказывали, то сейчас мы снова можем вернуться к той сокрушительной критике, которая звучала из уст Украины на дипломатической, политической арене", – подчеркнул он.

По его мнению, удивительно, что Шольц с лета ни разу не приезжал в Украину.

"Почему? Война остановилась или детей перестали убивать?", – поинтересовался Давидюк.

Он отметил, что Олафа Шольца, как и президента Франции Эманюэля Макрона, следует приглашать на годовщину войны в Украину.

"Пусть приезжает в Киев и, кстати, пусть возьмет того министра, который говорил, что 3 дня и нас не будет", – подчеркнул политолог.

По его мнению, годовщина войны – это демонстрация того, что мы выжили, мы сильны, не сдаемся и сдаваться не будем.

Пусть приедут и поймут, что такое казацкий дух, что такое Украина и что значит Слава Украине!, потому что они в Германии, возможно, до конца понять и не умеют, и не могут,

– объяснил он.

Именно таким образом следует показывать нашу непокорность.

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