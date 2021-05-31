В ОП прокомментировали новые заявления о вмешательстве Украины в выборы в США

На днях в американской прессе начали появляться материалы о скандале с выборами в США в 2020 году, в который попали и некоторые украинские политики. В частности, немало обвинений звучало в адрес бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

На ситуацию отреагировали и в Офисе Президента. Так советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что Луценко втянул Украину "в наиболее токсичную историю в отношениях с США с 1991 года".

Важно Луценко отреагировал на заинтересованность им спецслужбами США

Подоляк рассказал, что Луценко причастен как минимум к двум громким скандалам:

Экс-генпрокурор еще во время пребывания в должности стал фронтменом политической атаки на действующего тогда посла США Мари Йованович. В результате которой Йованович досрочно отозвали из Киева.

Кроме этого, Луценко как официальное лицо с 2017 года контактировал с Рудольфом Джулиани и его неформальными представителями, обсуждая так называемое дело Burisma, которое нужно было части команды Трампа перед выборами как агитационное оружие.

Советник руководителя ОП считает, что Луценко "влез в эту историю" еще в 2017 году.

Конечно, мы еще не знаем всех обстоятельств – они станут известны в ходе соответствующих процессов в США, где Джулиани – один из фигурантов,

– добавил Подоляк.

Советник главы ОП также допускает возможность того, что в США захотят увидеть у себя в суде всех политических субъектов этого дела, которые пытались "продать дезинформацию о сыне Джозефа Байдена и дискредитировали людей, которые ассоциировались с Демократической партией".

Ранее The New York Times сообщило, что Федеральная прокуратура Нью-Йорка расследует возможное вмешательство действующих и бывших украинских чиновников в выборы президента США в 2020 году.

Заметим, что американские бизнесмены украинского происхождения Лев Парнас и Игорь Фруман якобы организовывали общение бывших генпрокуроров Виктора Шокина и Юрия Луценко с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

На этих встречах украинцы якобы слили Джулиани компромат на нынешнего президента США Джо Байдена. Впоследствии Луценко подтвердил, что действительно встречался с Джулиани. Американец интересовался, могут ли возбудить в Украине дело против Байдена. Луценко же предполагал возможное влияние Украины на выборы президента США.