На ситуацію відреагували й в Офісі Президента. Так радник керівника ОП Михайло Подоляк зазначив, що Луценко втягнув Україну "в найбільш токсичну історію у відносинах із США з 1991 року".

Важливо Луценко відреагував на зацікавленість ним спецслужбами США

Подоляк розповів, що Луценко причетний до щонайменше двох гучних скандалів:

Ексгенпрокурор ще під час перебування на посаді став фронтменом політичної атаки на чинного тоді посла США Марі Йованович. В результаті якої Йованович достроково відкликали з Києва.

Крім цього, Луценко як офіційна особа з 2017 року контактував з Рудольфом Джуліані і його неформальними представниками, обговорюючи так звану справу Burisma, яка потрібна була частині команди Трампа перед виборами як агітаційна зброя.

Радник керівника ОП вважає, що Луценко "вліз в цю історію" ще у 2017 році.

Звичайно, ми ще не знаємо всіх обставин – вони стануть відомими в ході відповідних процесів в США, де Джуліані – один з фігурантів,

– додав Подоляк.

Радник глави ОП також допускає можливість того, що в США захочуть побачити у себе в суді всіх політичних суб'єктів цієї справи, які намагалися "продати дезінформацію про сина Джозефа Байдена і дискредитували людей, які асоціювалися з Демократичною партією".

Зверніть увагу! Раніше The New York Times повідомило, що Федеральна прокуратура Нью-Йорка розслідує можливе втручання чинних і колишніх українських чиновників у вибори президента США у 2020 році.

Зауважимо, що американські бізнесмени українського походження Лев Парнас та Ігор Фруман нібито організовували спілкування колишніх генпрокурорів України Віктора Шокіна та Юрія Луценка з адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.

На цих зустрічах українці буцімто злили Джуліані компромат на теперішнього президента США Джо Байдена. Згодом Луценко підтвердив, що дійсно зустрічався з Джуліані. Американець поцікавився, чи можуть порушити в Україні справу проти Байдена. Луценко ж припускав можливий вплив України на вибори президента США.