Вместе мы их спасем, – Верещук о защитниках Мариуполя
Источник:Ирина Верещук
Вице-премьер Ирина Верещук, участвующая в эвакуации украинцев из Мариуполя, встретилась с родственниками защитников "Азовстали". Во время встречи родственникам защитников Мариуполя рассказали, что украинские власти делают для их спасения.
Участие во встрече приняли Лапутина и Маляр
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказала, что встреча с родственниками защитников "Азовстали" состоялась 14 мая в Доме офицеров.
К теме Не стоит преувеличивать влияние мировых лидеров, – Верещук о спасении защитников Мариуполя
Как написала Верещук в своих социальных сетях, родственникам пытались объяснить, что делают украинские власти для спасения воинов на "Азовстали".
Состоялся содержательный и искренний разговор. Надеюсь, нам удалось донести до родственников, что именно делает власть для спасения наших военных на "Азовстали",
– написала министр.
Верещук сообщила, что участие во встрече приняли министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, заместитель министра обороны Анна Маляр и заместитель главы МВД Екатерина Павличенко.
Кроме того, во встрече приняли участие представители Генштаба ВСУ, Нацгвардии и Государственной пограничной службы.
Вместе мы их спасем!
– резюмировала Верещук.
Украина работает над эвакуацией защитников Мариуполя
- В начале мая удалось разблокировать эвакуацию мирных людей из "Азовстали" в Мариуполе. В Донецкой ОВА сообщили, что на металлургическом комбинате больше не осталось гражданских.
- В то же время, на заводе в Мариуполе до сих пор находятся сотни раненых украинских воинов, которых Украина хочет эвакуировать.
- 12 мая министр Верещук впервые сообщила, что раненых украинских военных могут эвакуировать из Мариуполя. Впоследствии она уточнила, что спасение тяжелораненых бойцов из "Азовстали" состоится при посредничестве Турции.
- По предварительной информации Украина пытается договориться с Россией об эвакуации 60 бойцов.
- Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина хочет вывезти всех военных из "Азовстали", включая тела убитых героев. Глава государства заявлял о тяжелых переговорах с оккупантами.
- Пока Украина работает над эвакуацией своих героев, российские военные продолжают штурм "Азовстали". Наши защитники сообщили, что россияне сбрасывают авиабомбы, задействуют тяжелую артиллерию и танки.
Достойно внимания – пограничники на Азовстали показали свои условия: смотрите видео