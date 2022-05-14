Вместе мы их спасем, – Верещук о защитниках Мариуполя

Вице-премьер Ирина Верещук, участвующая в эвакуации украинцев из Мариуполя, встретилась с родственниками защитников "Азовстали". Во время встречи родственникам защитников Мариуполя рассказали, что украинские власти делают для их спасения.

Участие во встрече приняли Лапутина и Маляр

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказала, что встреча с родственниками защитников "Азовстали" состоялась 14 мая в Доме офицеров.

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Как написала Верещук в своих социальных сетях, родственникам пытались объяснить, что делают украинские власти для спасения воинов на "Азовстали".

Состоялся содержательный и искренний разговор. Надеюсь, нам удалось донести до родственников, что именно делает власть для спасения наших военных на "Азовстали",

– написала министр.

Верещук сообщила, что участие во встрече приняли министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, заместитель министра обороны Анна Маляр и заместитель главы МВД Екатерина Павличенко.

Кроме того, во встрече приняли участие представители Генштаба ВСУ, Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

Вместе мы их спасем!

– резюмировала Верещук.

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