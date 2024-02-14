Вместе с грузом там был БК, – в ГУР рассказали об операции по уничтожению "Цезаря Куникова"
Источник:"Фокус"
Андрей Юсов прокомментировал уничтожение большого десантного корабля "Цезарь Куников". Операция была подобна той, которая проводилась ранее с российским кораблем "Ивановец", но со своими особенностями.
Представитель ГУР МО Андрей Юсов констатировал, что спецоперация по уничтожению "Цезаря Куникова" прошла успешно, как и планировалось. По его словам, корабль был уничтожен вместе с грузом – БК.
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Что рассказали в ГУР
Юсов подтвердил, что для атаки использовались украинские морские ударные дроны Magura V5. При этом он подчеркнул, что разведка не будет разглашать их количество.
Magura – это сейчас очень мощный бренд. Точно более мощный, чем российские так называемые большие десантные корабли,
– заметил разведчик.
По его словам, сегодняшняя атака нанесла большой удар по способностям флота страны-агрессора.
Юсов также отреагировал на нежелание рупора Кремля Дмитрия Пескова комментировать уничтожение "Цезаря Куникова". Пресс-секретарь Владимира Путина переадресовал этот вопрос минобороны государства-террориста.
Ну, наверное, министерство обороны так называемой России должно было наконец что-то сказать, хоть здесь признать правду и сказать собственному обществу, что (случилось – 24 Канал) с этим большим десантным кораблем, находившимся на борту экипажем и почему так произошло,
– сказал представитель ГУР МО.
Юсов заявил, что "Цезарь Куников" был уничтожен в 4 километрах от берега в районе временно оккупированной Алупки. Он не подлежит восстановлению. Украинский разведчик отметил, что российский корабль был уничтожен вместе с грузом. По его словам, "там было БК". Представитель ГУР добавил, что большей части вражеского экипажа спастись не удалось.
Какие реакции вызвало уничтожение "Цезаря Куникова"
- В Генштабе сообщили об уничтожении "Цезаря Куникова" в среду, 14 февраля. Вражеский корабль удалось потопить благодаря совместной спецоперации ВСУ и ГУР.
- Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк после этого заявил, что враг не может и не будет безнаказанно ходить по украинским территориальным водам. Он также подчеркнул, что основная задача Сил обороны Украины состоит в полном восстановлении территориальной целостности в пределах международно признанных границ.
- Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук иронично отреагировал на уничтожение российского большого десантного корабля. Он процитировал известную фразу диктатора Путина.
- Пользователи соцсетей тоже с юмором отнеслись к этому знаковому событию. В интернете появилось немало мемов об уничтожении "Цезаря Куникова" в День святого Валентина.