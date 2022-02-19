Вместе сможем избежать кровопролития в Украине, – Джонсон призвал Запад к единству

Борис Джонсон заявил, что Запад должен проявить единство перед переговорами по поводу кризиса, который создала Россия. По его словам, нужно "мощное проявление солидарности".

С соответствующим призывом к лидерам западных государств-союзников и партнеров премьер-министр Великобритании выступил перед поездкой в ​​Германию на Мюнхенскую конференцию безопасности.

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Глава британского правительства отметил, что "дипломатия все еще может преобладать" в предотвращении войны.

Все еще есть шанс избежать ненужного кровопролития, но для этого потребуется демонстрация западной солидарности, которая превзошла бы все, что мы видели в новейшей истории.

– сказал Борис Джонсон.

Премьер-министр также добавил, что союзникам необходимо говорить с Путиным "в один голос", чтобы подчеркнуть "высокую цену, которую он заплатит за любое дальнейшее вторжение России в Украину".

К слову, Джо Байден напомнил России, что еще не поздно избрать дипломатический путь. Президент Соединенных Штатов Америки подчеркнул, что за новое нападение страна-агрессор дорого заплатит.

Войска России вблизи Украины

Джо Байден заявил, что Путин все же нападет на Украину. По его словам, об этом свидетельствуют разведданные.

В свою очередь Алексей Данилов успокаивает, что сегодня СНБО не фиксирует полномасштабное вторжение России в Украину. Однако одновременно не исключает точечных провокаций.

Бывший министр обороны Украины Виталий Радецкий отметил, что российские войска вдоль границы нашего государства истощены. Они, мол, уже устали от "потасовки".

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! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!