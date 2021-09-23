Вместо фауны и флоры там флот и солдаты, – Зеленский в ООН говорил о Крыме
Источник:24 канал
В Нью-Йорке на Генассамблее ООН 22 сентября выступил Президент Украины Владимир Зеленский. Среди прочего он много говорил о проблемах Крыма, на которые Объединенные Нации обращают мало внимания.
Зеленский, в частности, отметил, что сама идея ООН возникла в Крыму во время Ялтинской конференции 1945 года. А теперь Крым оккупирован государством, которое является постоянным членом Совета Безопасности ООН.
Самое главное Зеленский выступил на сессии Генассамблеи ООН: что говорил президент
Место, где зародилась идея ООН, оккупировано страной из Совбеза ООН
Во время выступления на 76 ежегодной Генассамблее Организации Объединенных наций Владимир Зеленский особое внимание посвятил теме Крыма. И не только потому, что он уже 8 лет оккупирован Россией:
В 1945 году в Крыму в Ялте состоялась конференция, на которой складывались новые основы мирового порядка. Там решили провести первую конференцию по созданию ООН. Ялта и Крым восьмой год оккупированы. Как мы хотим оживить ООН, если место, где зарождалась идея ООН, оккупировано постоянным членом Совета Безопасности ООН.
Крым превратили в военную базу
Далее Зеленский напомнил, что на Генассамблее много говорилось об изменении климата и защите окружающей среды. Глава государства убежден, что "в этом контексте Крым требует внимания ООН еще больше". Ведь:
Из уникальной природы сделали военную базу. Вместо фауны и флоры там флот и солдаты. А в душах крымчан – противоположная для мира проблема: не глобальное потепление, а глобальное опустошение.
Обновить ООН еще не поздно
Владимир Зеленский отметил, что "мир не успевает разобрать все, что на него свалилось". Но страны должны говорить, причем о конкретных вещах: "Например, о выдаче сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства".
Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву? Более того, Россия заставляет участвовать наших граждан в выборах в российский парламент. Если ООН на это действенно и мощно не отреагирует – что это, как не доказательство того, что оживлять ООН поздно. Но я верю, что не поздно,
– подытожил президент Украины.
Выступление Владимира Зеленского в ООН: смотрите видео
Другие важные тезисы из выступления Владимира Зеленского в ООН
- Зеленский пригласил присоединиться к декларации участников Крымской платформы всех 193 членов ООН.
- Президент Украины напомнил участникам Генассамблеи о войне, которая продолжается в Украине восьмой год.
- Также не обошел вниманием и покушение на жизнь первого помощника президента Сергея Шефира.