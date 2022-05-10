Вместо изгнанной России: Чехия официально вошла в Совет ООН по правам человека
Источник:Совет ООН по правам человека
Чехия официально вошла в Совет ООН по правам человека, заменив Россию. Страну-агрессора в начале апреля изгнали из Совета ООН по правам человека из-за военной агрессии против Украины.
Чехия будет сохранять за собой место до конца 2023 года
Генассамблея ООН 10 мая избрала Чехию членом Совета по правам человека. В пресс-службе Совета по правам человека сообщили, что Чехия будет сохранять за собой место до конца 2023 года, то есть на период действия мандата России.
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Генеральная ассамблея ООН избрала Чехию на место в Совете по правам человека, освобожденное Россией в апреле 2022 года. Чехия будет сохранять за собой это место до 31 декабря 2023 года,
– говорится в сообщении.
В пресс-службе министерства иностранных дел Чехии сообщили, что воспользуются этой возможностью для продвижения и защиты прав человека.
Также глава чешского МИД Ян Липовский поблагодарил страны-члены ООН за их доверие. Он анонсировал совещание 12 мая касательно нарушений прав человека в результате российской агрессии против Украины.
Защита прав человека – приоритет правительства Чехии,
– написал Липавский в твиттере.
Россию выгнали из Совета ООН по правам человека
- В Украине на фоне войны с Россией решили снизить влияние Москвы в международных организациях. Поэтому МИД Украины требовало исключить Россию из Совета ООН по правам человека. Украину сразу поддержали Соединенные Штаты Америки и Латвия .
- 7 апреля Генеральная ассамблея ООН приняла решение приостановить членство России в Совете ООН по правам человека.
- Соответствующее решение поддержали 93 страны-члена ООН, в том числе все европейские государства. В то же время 55 государств воздержались от голосования, а еще 24 выступили против.
- Голосование прошло после того, как стали известны последствия зверств российских военных в Киевской области. Президент Владимир Зеленский назвал справедливым решение исключить Россию из правозащитного органа. Глава государства подчеркивал, что Россия проигрывает даже на площадках, которые считала комфортными для себя.
- Изгнание России из Совета ООН по правам человека приветствовал президент США Джозеф Байден. Он отметил, что этот шаг продемонстрировал, что циничная война Владимира Путина против Украины превратила Россию в изгоя.
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