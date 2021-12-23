Вместо Порошенко в ГБР пришли адвокаты
23 декабря 2021 , 12:13Читати новину українською
Источник:"Европейская солидарность"
Вместо Петра Порошенко в ГБР 23 декабря пришли его адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань. Защитники заявили, что пришли, чтобы начать диалог.
Адвокаты также объявили, что подадут ряд ходатайств. Деталей пока не разглашают.
Заметьте Порошенко может не вернуться из своего "турне"
Порошенко записал видео
- На следующий день после объявления о подозрении в государственной измене Порошенко записал видео. Политик рассказал, что находится в Польше и не собирается приходить на допрос в ГБР.
- Порошенко отметил: в Варшаве он имеет многочисленные встречи с европейскими политиками.
- Политик подчеркнул, что вернется в Украину в первой половине января, но "по своему графику".
Подозрение Порошенко: главное
- Порошенко 20 декабря объявили о подозрении в госизмене. Соответствующий документ подписывала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а "ее заместитель Симоненко".
- В СБУ сообщили, что им удалось собрать достаточно доказательств. Именно они стали основанием для сообщения о подозрении Петру Порошенко.
- Тем временем в команде Порошенко заявили о сфабрикованном деле.
- Адвокат Порошенко также отметил, что сейчас все ждут, когда пятый президент вернется. Защитник подчеркнул, что это случится 100%.
- В то же время адвокат подчеркнул: "разумеется, это будет сделано не в те даты, когда хочет прокуратура и ГБР".
Официальный комментарий ГБР: смотрите видео