ВМС поразили "Бастион" в Крыму: он запускал по Украине ракеты "Оникс" и "Циркон"

В ночь на 16 августа украинские военные нанесли успешный удар по местам дислокации берегового ракетного комплекса "Бастион" на территории временно оккупированного Крыма. В результате атаки российская армия понесла значительные потери в вооружении и живой силе.

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

Что известно о поражении российских объектов?

В настоящее время специалисты продолжают уточнять окончательные масштабы ущерба, нанесенного российским оккупантам в ходе ночной операции.

Уничтоженный комплекс является дефицитным и крайне дорогостоящим видом вооружения для российской армии. Именно с этих установок захватчики регулярно осуществляют обстрелы южных областей и других регионов страны.

Для атак враг использует сверхзвуковые ракеты "Оникс", а также применяет гиперзвуковые ракеты "Циркон". Потеря таких пусковых установок существенно ограничивает возможности россиян по нанесению ракетных ударов с территории полуострова.

Украинские военные моряки ежедневно снижают боевой потенциал врага в Черноморском регионе,

– подчеркнули в ведомстве.

ВМС показали результаты своей работы: смотрите видео

Утром 16 августа Генштаб ВСУ объявил потери врага за прошедшие сутки. Украинским военным удалось уничтожить 1510 окупантов.

Также, украинские защитники продолжают уничтожать военную инфраструктуру россиян на фронте. Силы обороны уничтожили ЗРК "Стрела-10" и склад боеприпасов на Луганщине. Кроме того, ВСУ поразили два пункта управления врага на ВО Донецкой области и другие объекты.