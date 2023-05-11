Россиянам очень не понравится то, что мы сделаем: сайт 24 Канала сломали российские хакеры

11 мая сайт 24 Канала подвергся хакерской атаке. Россияне начали оперативно публиковать на сайте фейковые новости с угрозами Зеленскому и украинцам. Что показательно, атака произошла накануне публикации крупного расследования сайта 24 Канала о российском агенте ГРУ.

Российская группа хакеров начала создавать новости с угрозами и оскорблениями в сторону президента Владимира Зеленского и отправлять читателям соответствующие "пуш-сообщения".

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Сайт 24 Канала подвергся хакерской атаке

Главная редактор сайта 24 Канала заявила, что вопрос взлома сайта оперативно решается.

Россиянам очень не нравится то, что мы делаем. Об этом свидетельствуют как фейки ФСБ с использованием якобы "скринов" с сайта 24 Канала, так и попытки хакерских атак. Никакие атаки не остановят нас. Сайт возобновил работу. Россияне традиционно совершили отрицательное наступление. Не останавливаемся и двигаемся к победе,

– подчеркнула Анастасия Зазуляк.

Генеральный директор 24 Канала Роман Андрейко отметил, что мы уже неоднократно отражали атаки россиян и анонсировал, что в скором времени на сайте и в эфире выйдут громкие расследования о российских чиновниках.

Мы отразили атаку и определили вектор атаки! Враг больше не пройдет, а их дерзкие предупреждения — пустое хвастовство,

– подчеркнул Андрейко.

Отметим, в скором времени на сайте 24 Канала и в эфире 24 Канала выйдет большое расследование и фильм о высокопоставленном офицере ГРУ России. Он – специалист по Ближнему Востоку и странам Африки, где после вмешательства россиян начались государственные перевороты и убийства невинных людей. Следите за нашими обновлениями.

Россияне регулярно атакуют сайт 24 Канала

С начала войны 24 канал неоднократно публиковал новости, подрывающие политику Кремля. Здесь можно упомянуть как наши эксклюзивы о движении сопротивления на оккупированных территориях, так и материалы о том, что Россия уже начинает распадаться на части. Кроме того, 24 канал постоянно проводит собрание по обеспечению наших военных на фронте – сейчас мы собираем на моноочки ночного видения для 24 бригады.

Поэтому из-за такой редакционной политики 24 канал неоднократно попадал под атаки российских хакеров. К примеру, в начале февраля кафиры пытались сломать наш эфир и запустить туда российскую ИПСО.

Но, несмотря ни на что, мы выдержали все атаки противника и продолжаем вас радовать оперативными и объективными новостями.

24 канал был, есть и останется несокрушимым. Мы уделяем огромное внимание вопросам безопасности, защищенности и надежности подаваемой информации. Вместе к победе!