В 2 областях Украины впервые за длительное время не зафиксировали обстрелов

В Украине идет 10-й месяц российско-украинской войны. Впервые за долгое время в двух областях Украины ночь прошла без тревог и обстрелов.

По состоянию на 26 декабря в Днепропетровской и Николаевской областях взрывы, воздушные тревоги или ракетные обстрелы не зафиксированы. На Днепропетровщине это третья тихая ночь за 5 с половиной месяцев — с тех пор, как россияне начали обстреливать Никопольщину, передает 24 канал.

Читайте также Безумные потери оккупантов на Луганщине и Донетчине: карта боевых действий на 26 декабря

Опасность остается

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко призвал жителей области не терять бдительности, поскольку опасность не миновала.

Как только звучит сирена – переходите в безопасные места,

– подчеркнул Резниченко.

В то же время глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, по состоянию на 08:00 утра 26 декабря на территории Николаевской области обстрелы не зафиксированы.

Война в Украине: последние новости