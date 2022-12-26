В 2 областях Украины впервые за длительное время не зафиксировали обстрелов
В Украине идет 10-й месяц российско-украинской войны. Впервые за долгое время в двух областях Украины ночь прошла без тревог и обстрелов.
По состоянию на 26 декабря в Днепропетровской и Николаевской областях взрывы, воздушные тревоги или ракетные обстрелы не зафиксированы. На Днепропетровщине это третья тихая ночь за 5 с половиной месяцев — с тех пор, как россияне начали обстреливать Никопольщину, передает 24 канал.
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Опасность остается
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко призвал жителей области не терять бдительности, поскольку опасность не миновала.
Как только звучит сирена – переходите в безопасные места,
– подчеркнул Резниченко.
В то же время глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, по состоянию на 08:00 утра 26 декабря на территории Николаевской области обстрелы не зафиксированы.
Война в Украине: последние новости
- Завербованные "поваром Путина" Евгением Пригожиным заключенные гибнут десятками и сотнями при попытках захватить Бахмут. Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов объяснил, что Пригожин пытается конкурировать с главой минобороны Шойгу. В этом противостоянии Суровикин принял сторону Пригожина, поэтому они образовали альянс. Именно благодаря этому "вагнеровцы" получили тяжелое вооружение.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что ВСУ сдерживают российских военных под Бахмутом, где ведутся ожесточенные бои. Оккупанты каждый день теряют личный состав и технику ради того, чтобы захватить город. Наши воины стараются не допустить системного прорыва врага.
- Кроме того, аналитики Института изучения войны считают, что россияне замедлились на Бахмутском направлении и уже не могут поддерживать такие же темпы своих наступательных операций. Вероятно, оккупанты будут искать возможности для тактической или оперативной паузы.
- Специалисты ISW заметили, что в последние несколько дней российские войска замедлили темпы своего наступления на Бахмут и окрестные населенные пункты. Российские военные блоггеры утверждают, что украинские силы оттеснили элементы группы Вагнера на позиции, которые они занимали несколько дней назад.
- 24 декабря Минобороны Великобритании заявило, что по их данным захватчики не располагают необходимым запасом артиллерийских боеприпасов для поддержания широкомасштабного наступления.