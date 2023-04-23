Во Франции автомобиль влетел в толпу на фестивале: много раненых

На международном фестивале во Франции автомобиль въехал в толпу. В результате инцидента известно о более 10 раненых.

Инцидент произошел в субботу, 22 апреля, на международном фестивале воздушных змеев на севере Франции. По предварительным данным, по меньшей мере 11 человек получили ранения после того, как автомобиль въехал в толпу.

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Водителя арестовала полиция

Сообщается, что водитель пожилого возраста не справился с управлением и наехал на пешеходов в приморском городке Берк-сюр-Мер около 18:25 вечера на улице Ancien Calvaire.

В экстренных службах рассказали, что наиболее серьезные травмы получили четыре женщины, в том числе две пенсионерки в возрасте 75 и 82 года.

Обстоятельства аварии и состояние пожилого водителя пока неизвестны. По сообщениям из Франции, водитель был арестован полицией.

Ежегодный фестиваль проходит в течение нескольких дней. Фестиваль посещают сотни тысяч человек со всего мира.

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