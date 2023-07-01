Во Франции похоронили подростка, застреленного полицейским: массовые протесты не утихают
Во Франции похоронили 17-летнего Нахеля, которого полицейский застрелил в городе Нантер. После этого в стране вспыхнули массовые протесты.
По данным СМИ, по состоянию на субботу, 1 июля, задержали около 1300 человек. Протесты продолжаются более четырех суток. Все, что известно о трагедии, читайте в материале 24 Канала.
Обратите внимание Во Франции полицейские застрелили подростка, не остановившего авто по требованию: вспыхнули протесты
Правоохранители сообщают, что за время протестов в целом зарегистрировали свыше 2500 пожаров на дорогах. Сгорело более 1300 автомобилей. Также зафиксировали около 60 нападений на полицейские участки.
Сообщают о двух пострадавших правоохранителях.
Как все началось
В конце июня 2023 года во Франции правоохранители застрелили 17-летнего подростка Нахеля. Юноша не остановился по приказу дорожной полиции. Кроме того, в автомобиле находились два человека. Один из них скрылся. Одного – задержали.
В Нантере разгорелись масштабные протесты. Люди заявляют, что протестуют не только против действий стражей порядка, но и против расизма. Некоторые убеждены: если бы юноша – араб – был европейцем, его не застрелили бы.
Позже к протестам присоединились и другие города. В настоящее время идет расследование.
Похороны Нахеля были тихими
Застреленного молодого человека уже похоронили. Отмечают, что похорон был очень тихим и торжественным. У мечети, где проходила траурная церемония, патрулировали правоохранители.
Мама юноши заявила, что обвиняет в смерти своего сына только застрелившего его правоохранителя.
Макрон отложил свой визит в Германию
Эммануэль Макрон отложил свой визит в Германию. Сообщают, что такое решение не одобрили бы французы. В такие дни гораздо важнее быть в Париже.
В Берлине отреагировали и отметили: отложенный визит свидетельствует о влиянии беспорядков на способность французского лидера проводить внешнюю политику.
Ранее из-за протестов во Франции Макрона пришлось экстренно покинуть саммит ЕС в Брюсселе.