Во Франции отправку истребителей Украине считают "преждевременной"

На днях Владимир Зеленский посетил своего французского коллегу Эммануэля Макрона. После трехчасового ужина Франция заявила, что подготовит и оснастит несколько батальонов десятками бронемашин и легких танков.

Во время разговора политики подняли вопрос передачи Украине истребителей. Французский чиновник назвал эту дискуссию преждевременной.

Смотрите также Зеленский встретился с Папой Римским: чем Украине может помочь Ватикан

Макрон сказал, что эта дискуссия немного преждевременна из-за сосредоточенности на сухопутных операциях и противовоздушной обороне.

В ближайшие недели Франция подготовит и оснастит несколько батальонов десятками бронемашин и легких танков, в том числе AMX-10RC,

– говорится в заявлении Франции и Украины.

Сухопутные операции – это, конечно, хорошо. Но, чтобы иметь преимущество над врагом в воздухе и совершить успешное контрнаступление.

Франция также "сосредотачивает свои усилия на поддержке потенциала противовоздушной обороны Украины".

"Украина нуждается в боевой технике, бронетехнике, танках, артиллерии. Зеленский также заявил о необходимости защиты неба от атак беспилотников или ракет... Франция продолжит поставки... Будет предложено больше самых современных систем", – добавил Макрон.

Заграничные визиты Зеленского: главное

15 мая будет в Великобритании, где будет разговор с глазу на глаз с премьером.

Украинский президент 14 мая находился в Берлине, где встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, который подтвердил, что его страна направит пакет военной помощи на сумму 2,7 миллиарда евро для поддержки Украины.

А 13 мая Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджией Мэлони в Риме, поблагодарив ее за то, что она "помогает спасать жизнь", продолжая оказывать помощь Киеву. Он также побывал на аудиенции у Папы Римского Франциска, который сказал украинскому лидеру, что "молится о мире".

с радиусом действия более 200 км и ракеты для ПВО.