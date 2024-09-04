Количество пострадавших во Львове возросло, среди них – дети: есть погибшие

Россия утром 4 сентября нанесла коварный удар по Львову, повредив гражданскую инфраструктуру. К сожалению, не обошлось без пострадавших, среди которых оказался и ребенок.

Соответствующую информацию обнародовал городской голова Андрей Садовый. Как выяснилось, по состоянию на эту минуту есть данные уже о по меньшей мере 6 раненых.

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Есть раненые в результате обстрела Львова

Утром 4 сентября 2024 россияне нанесли удар по Львову, в результате чего в части города горит гражданская инфраструктура. Есть также информация о людях, которые находятся в подвалах под завалами. К сожалению, не обошлось и без раненых.

Уже известно о шести пострадавших в результате атаки на Львов. Среди них – 10-летний мальчик. Медики оказывают необходимую помощь,

– говорится в сообщении Садового.

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Обновлено. По словам Садового, уже 17 пострадавших в результате вражеских обстрелов. Среди них двое детей 10 и 15 лет, 15 взрослых госпитализированы в больницы города. По меньшей мере, у 5 пациентов тяжелое состояние.

"По предварительной информации, по состоянию на этот час во Львове в результате вражеской атаки пострадали 19 человек. Один человек, к сожалению, умер. Глубокие соболезнования родным", – сообщил глава ОВА Козицкий. Незадолго после этого он добавил, что погибших уже двое.

Незадолго до этого в ОВА сообщали, что в результате вражеских обстрелов во Львове повреждены жилые дома. Все профильные службы направили на место. Есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала. Много выбитых окон в районе улиц Коновальца, Братьев Михновских, Мельника.