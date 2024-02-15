Во Львове есть пострадавшие в результате утренней атаки
Источник:Максим Козицкий
Утром российские военные атаковали ракетами Украину. В частности, ударили по Львову. К сожалению, не обошлось без пострадавших.
Так, во время утренней атаки оккупантов на Львов пострадали три человека. В каком они состоянии, рассказал глава ОВА, передает 24 Канал.
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Что уже известно о пострадавших во Львове
Сначала Максим Козицкий сообщил, что во Львове пострадали два человека.
Это мужчина и женщина, которые живут в домах на Научной. У них резаные раны. Помощь им оказали на месте,
– отметил чиновник.
Уже вскоре глава ОВА рассказал, что количество пострадавших в результате российской атаки возросло до трех.
Еще одного мужчину с гематомой надбровной области госпитализировали. Это также житель одного из домов, пострадавших от взрывной волны,
– написал Козицкий.
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Во Львове есть попадание
- Около 6 часов утра 15 февраля оккупанты атаковали Львов ракетами.
- К сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры. Вспыхнул пожар.
- По состоянию на 8 утра известно, что в 16 жилых домах на Научной взрывной волной выбило часть окон, повреждены машины, которые были припаркованы рядом.
- Эту улицу временно перекрыли для движения транспорта.
- Городской глава рассказал, что, по предварительной информации, на Львов летело более 10 ракет.
- "ПВО хорошо отработала эту атаку, но все же имеем одно попадание в объект инфраструктуры", – сказал Андрей Садовый.
- Взрывной волной также задело школу.
- На месте уже работают оперативные службы. Устанавливаются последствия атаки.
- Автобусы временно будут курсировать по улице Владимира Великого. Трамвай ездит без изменений.