Во Львове хорваты обучают дайвингу украинских ветеранов

Во Львове хорватские инструкторы по дайвингу проводят тренировки для украинских ветеранов. Это совместный проект Украины и Хорватии "Ресоциализация ветеранов", призванный помочь раненым военнослужащим вернуться после фронта к гражданской жизни.

Так, хорваты учат украинских ветеранов разгружаться ментально с помощью дайвинга. Сейчас продолжается второй этап проекта. Известно, что его участниками являются 10 бойцов российско-украинской войны.

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Хорватские волонтеры обучают украинских ветеранов дайвингу

Полномасштабная война уже продолжается в Украине два года и бойцы, которые возвращаются с фронта домой, они возвращаются в общество. Очень важно их привлекать к различным программам. Не забывать о них. Поэтому хорватские ветераны могут поделиться своим опытом в этом, как никто другой,

– отметила руководитель проекта "Ресоциализация украинских ветеранов" Андреа Вердрина.

Одним из участников этого ветеранского проекта является Михаил Юрчук, сержант 95-й бригады. До этого Михаил даже не умел плавать. Однако теперь он уже ныряет на глубину с оборудованием, несмотря на то, что потерял руку и ногу в тяжелых боях за освобождение украинского города Изюм в Харьковской области.

"Такие тренировки, в частности дайвинг, он успокаивает очень. Это как замена психолога. Это такой элемент будто схожий с медитацией", – рассказал Михаил Юрчук.

Известно, что в программе есть также участники боев под Мариуполем, знаменитые азовцы, а еще военные, которые освобождали Бучу, что в Киевской области.

Во Львове хорватские инструкторы обучают дайвингу украинских ветеранов: смотрите видео

Поэтому воспоминания всех ужасов войны еще совсем свежие. Когда военные ныряют, то концентрируются прежде всего на технике дыхания и использовании оборудования. Таким образом, они переключаются от обыденного и спасают себя от стресса.

Президент дайвинг-центра хорватских инвалидов войны "Немо-Адриатик" Рене Циповец отметил, что война – страшная вещь. По его словам, это трагедия и последствия везде одинаковые.

"Украина в 10 раз больше Хорватии и поэтому здесь у вас этот процесс очевидно будет значительно масштабнее. И соответственно это будет ощутимо также в 10 раз сильнее. Этих последствий просто невозможно избежать. Мы же уверены, что можно уменьшить их негативное влияние на ветеранов и ваша организация Unbroken, которая работает с бойцами во Львове, этим очень успешно занимается", – сказал Рене Циповец.

Так, хорваты собрали волонтеров и ветеранов, которые присоединились физически и материально для того, чтобы реализовать этот пилотный проект во Львове.

Известно, что в прошлом году украинские военные посетили Хорватию. К слову, дайвинг-центр "Немо-Адриатик" уже более 20 лет занимается программой ресоциализации хорватских ветеранов.

Хорваты нас нашли. Не мы их искали. С самого начала войны они привезли в Украину огромную партию гуманитарной помощи. Объединили Словакию, Хорватию, всех своих друзей. А это огромная сеть ветеранов. Они помогали нам материально и мы поняли, что нужен методологический подход,

– рассказала коммуникатор благотворительного фонда Unbroken Юлия Логвиненко.

Хорваты в своей истории прошли через ад войны 30 лет назад. Они знают, как помочь нашим ветеранам восстанавливаться, то есть ресоциализироваться. Сейчас этот термин только входит в нашу жизнь. Он означает – возвращение военных к привычной жизни, умение снова стать частью мирного общества.

Советник городского головы Львова Филипп Вишич отметил, что у них есть идея как расширить этот проект. "Чтобы не только был дайвинг, чтобы были другие спортивные занятия, где будет соревнования, где будет адреналин. И те люди, чтобы они себе поняли, что надо направлять это в положительную сторону. Чтобы не перенаправлять свой адреналин в негатив", – рассказал Филипп Вишич.

Кроме этого, известно, что в этом году уже запланировано еще несколько этапов украинско-хорватского проекта "Ресоциализация ветеранов". Так, 2 проведут в Украине, а один в Хорватии.

Что известно о Unbroken: кратко