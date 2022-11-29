Во Львове требуют запретить деятельность Московского патриархата
Источник:Львовский облсовет
Во Львове 29 ноября выступили с призывом запретить деятельность УПЦ МП. С таким требованием уже второй обратились во Львовский облсовет.
Депутаты облсовета приняли решение о необходимости запрета деятельности религиозных организаций УПЦ МП на территории Львовщины.
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В своем решении областные избранники обращаются в Верховную Раду о внесении соответствующих законодательных изменений с целью запрета деятельности религиозных организаций УПЦ МП,
– говорится в сообщении.
Кроме того, депутаты рекомендуют органам местного самоуправления Львовщины способствовать изменению подчиненности общин Московского патриархата. Также они обратились в правоохранительные органы и военным для обеспечения сохранности имущества и культурных ценностей религиозных организаций, которые решили перейти к другим конфессиям.
В Украине хотят запретить Московский патриархат
24 ноября в парламент был внесен законопроект о запрете деятельности Московского патриархата. Цель документа – предотвратить угрозы национальной безопасности Украины и обеспечить порядок.
Кстати, в Винницкой области уже запретили УПЦ МП. Это произошло 25 ноября.
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