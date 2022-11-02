Во Львове на Сихове начинает работать новый McDonald's

В Сиховском районе Львова начинает работать новый McDonald's. Перед этим сеть возобновила работу закрытых из-за войны заведений в городе.

Соответствующую информацию сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Он заметил, что Сихов еще никогда не был таким независим.

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На Сихове открывается новый McDonald's

На Сихове начинает работать McDonald's. Это не открытие после перерыва. Это просто открывается новый McDonald's,

– заявил Садовый.

Мэр Львова отметил, что так украинцы живут во Львове во время войны. Андрей Садовый добавил, что нас ничего не сломает.

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Следует отметить, что на официальных страницах сети фастфуда еще нет информации об открытии заведений в Сиховском районе города. Однако в комментариях на странице McDonald's люди уже начали писать, что 2 ноября заведение открыли на Сихове.



На Сихове открыли новый McDonald's / Скриншот 24 канала

Вероятно, учитывая опыт возобновления работы заведений во Львове, сеть еще не сообщила об открытии заранее. Ведь 18 октября, сразу после возобновления работы заведений, по всей сети города были огромные очереди. Десятки людей ждали на улице, чтобы купить еду McDonald's.

McDonald's на Сихове – самый большой во Львове

Стоит отметить, что открытое заведение на Сихове является самым большим рестораном во Львове. Также это первое заведение с начала войны в Украине, которое начало работать "с нуля", а не просто возобновило свою деятельность.