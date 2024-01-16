Во Львове на улице нашли мертвым 44-летнего военнослужащего
Источник:Zaxid.net
Во Львове прохожие нашли на улице мёртвого мужчину в военной форме. Умершим оказался 44-летний военнослужащий из Сколевщины.
Это произошло 14 января на улице Роксоляны, 29, что в микрорайоне Левандовка. Человек лежал на лестнице в подвал без признаков жизни.
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Что известно о военном, которого нашли мертвым
Местные жители нашли мертвого мужчину в военной форме и вызвали правоохранителей. В полиции Львовщины рассказали журналистам, что они уже установили личность погибшего.
Это 44-летний житель Сколевщины. По предварительным данным, на его теле не обнаружили видимых признаков насильственной смерти,
– отметили правоохранители.
Они объяснили, что тело военного было направлено на экспертизу. Именно она должна установить причину смерти мужчины.
По данным издания, погибший – военнослужащий одной из воинских частей.Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным умершего военного.
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