Во Львове на улице нашли мертвым 44-летнего военнослужащего

Во Львове прохожие нашли на улице мёртвого мужчину в военной форме. Умершим оказался 44-летний военнослужащий из Сколевщины.

Это произошло 14 января на улице Роксоляны, 29, что в микрорайоне Левандовка. Человек лежал на лестнице в подвал без признаков жизни.

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Что известно о военном, которого нашли мертвым

Местные жители нашли мертвого мужчину в военной форме и вызвали правоохранителей. В полиции Львовщины рассказали журналистам, что они уже установили личность погибшего.

Это 44-летний житель Сколевщины. По предварительным данным, на его теле не обнаружили видимых признаков насильственной смерти,

– отметили правоохранители.

Они объяснили, что тело военного было направлено на экспертизу. Именно она должна установить причину смерти мужчины.

По данным издания, погибший – военнослужащий одной из воинских частей.

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