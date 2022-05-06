Во Львове планируют построить мощный реабилитационный центр, – Садовый
Львов принимает много раненых в результате боевых действий или ракетных ударов по Украине. Впоследствии, в городе хотят построить мощный реабилитационный центр.
Об этом сказал 24 канала мэр Львова Андрей Садовый.
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Он подчеркнул, что сегодня Львов является лидером среди городов Украины по трансплантологии. Там было создано мощное медицинское объединение.
По его словам, Львов принимает много раненых, среди них женщины, дети и пожилые люди. В частности, в городе уже перестроили много помещений, чтобы делать операции.
Наша цель – выстроить мощный реабилитационный центр, чтобы иметь возможность проводить протезирование, имплантацию, заниматься психологической и физической реабилитацией,
– заявил Садовый.
Мэр говорит, что каждый день город принимает новых раненых, и врачи делают все возможное для них – дают шанс на жизнь.
Мэр добавил, что во Львове также планируют строить жилье для тех людей, которые ощутили ужас войны.
"Ведь, например, людям на инвалидных колясках трудно спуститься в укрытие во время сирены, поэтому нужно строить дома, где укрытия будут на этаже, как это есть в Израиле", – добавил он.
Последние новости с медицинского фронта:
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