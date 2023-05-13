Во Львове слышали звуки взрывов, в регионе объявили воздушную тревогу

Во Львовской области утром 13 мая объявили воздушную тревогу. В это же время в городе и области слышали звуки, похожие на взрывы.

Официальной информации о громких звуках, которые слышали львовяне, пока не было. Об этом сообщает 24 Канал.

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Глава ОВА отметил, что по состоянию на этот час во Львовской области спокойно. "Прошу жителей области воздержаться от распространения ложной информации о взрывах. Угроза продолжается", – подчеркнул Козицкий.Monitor пишет, что продолжаются звуки взрывов во Львовской области. Цели еще находятся на Западе.Воздушная тревога продолжается.

Во Львовской области воздушная тревога / Скриншот

Во Львовской области слышали повторные взрывы.В области объявили воздушную тревогу. До этого жители Львова сообщали о звуках, похожих на взрывы.Мониторинговые группы сообщают, что во Львовской области были слышны взрывы.