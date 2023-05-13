Во Львовской области утром 13 мая объявили воздушную тревогу. В это же время в городе и области слышали звуки, похожие на взрывы.
Официальной информации о громких звуках, которые слышали львовяне, пока не было. Об этом сообщает 24 Канал.
Смотрите также Во Львове слышали звуки взрывов, в регионе объявили воздушную тревогу
06:14
Глава ОВА отметил, что по состоянию на этот час во Львовской области спокойно. "Прошу жителей области воздержаться от распространения ложной информации о взрывах. Угроза продолжается", – подчеркнул Козицкий.05:52
Monitor пишет, что продолжаются звуки взрывов во Львовской области. Цели еще находятся на Западе.05:36
Воздушная тревога продолжается.
Во Львовской области воздушная тревога / Скриншот 05:23
Во Львовской области слышали повторные взрывы. 05:06
В области объявили воздушную тревогу. До этого жители Львова сообщали о звуках, похожих на взрывы. 04:42
Мониторинговые группы сообщают, что во Львовской области были слышны взрывы.