Во Львове впервые простились с Неизвестным Героем

Во Львове 11 ноября впервые простились с Неизвестным Воином. Герой погиб в апреле 2022 года и до этого времени его личность не удалось установить.

Во Львовской области также попрощались с Андреем Киричем – воином 80 отдельной десантно-штурмовой бригады и Андреем Слипцем – воином 128 отдельной горно-штурмовой бригады.

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Во Львове простились с тремя Героями

Впервые во Львовской области простились с Неизвестным Воином ВСУ. Как сообщил Андрей Садовый, Герой погиб 3 апреля 2022 года в боях за город Попасная в Луганской области. Во Львов тело погибшего защитника прибыло в июне 2022 года.

С тех пор специалисты пытались установить личность Героя.

К сожалению, установить личность погибшего так и не удалось. Его образец ДНК сохранен. Если найдутся родственники – тело защитника будет перезахоронено под именем на Лычаковском кладбище,

– подчеркнул Садовый.

Во Львове также простились с Героем Андреем Киричем. Он был бойцом 80 отдельной десантно-штурмовой бригады. Жена Героя в прошлом году похоронила родного брата, погибшего в боях в Мариуполе. Теперь женщина потеряла и мужчину. Как уточнил Садовый, жена Героя попросила, чтобы Неизвестного Воина похоронили рядом с ее мужем, чтобы она могла ухаживать и за его могилой – пока не найдутся его родные.

Церемония прощания 11 ноября прошла и с погибшим Героем Андреем Слипцем, служившим в 128 отдельной горно-штурмовой бригаде. Андрей – один из 19 военных, погибших 3 ноября в результате российского ракетного удара "Искандером" в Запорожской области. У погибшего Героя осталась 10-летняя дочь.

Во Львове попрощались с погибшими Героями / Фото Андрей Садовый

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