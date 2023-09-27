Уклонился от мобилизации: во Львовской области осудили 28-летнего мужчину

Во Львовской области осудили 28-летнего мужчину, который уклонился от мобилизации. В прокуратуре раскрыли детали.

Житель Дрогобыча еще осенью 2022 года прошел смотр ВЛК. Там он был признан годным для прохождения военной службы.

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Тогда же осужденному вручили повестку. Он должен был прийти на всеобщую мобилизацию.

Однако мужчина без уважительной причины не явился в территориальный центр комплектования и социальную поддержку для прохождения службы в рядах ВСУ. Следовательно, военнообязанный нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва,

– говорится в сообщении.

Теперь мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы.

Мужчина из Хмельнитчины подделал документы

Тем временем на Хмельнитчине мужчина проявил креатив не там, где нужно. Он подделал документы: исправил "пригодный" в медкарте на "непригодный". Конечно же такой план, надежный, как швейцарские часы, быстро "спалили". Мужчину задержали.

Теперь мужчине грозит один из этих видов наказания: