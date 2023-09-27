Житель Дрогобича ще восени 2022 року пройшло огляд ВЛК. Там його визнали придатним для проходження військової служби.

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Тоді ж засудженому вручили повістку. Він мав прийти на загальну мобілізацію.

Однак чоловік без поважної причини не з'явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження служби у лавах ЗСУ. Відтак, військовозобов'язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову,

– мовиться у повідомленні.

Тепер чоловіка засудили до 3 років позбавлення волі.

Чоловік з Хмельниччини підробив документи

Тим часом на Хмельниччині чоловік проявив креатив не там, де треба. Він підробив документи: виправив "придатний" у медкарті на "непридатний". Звичайно ж такий план, надійний, як швейцарський годинник, швидко "спалили". Чоловіка затримали.

Тепер чоловікові загрожує один з цих видів покарання: